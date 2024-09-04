Ламке волосся та суха шкіра можуть бути ознаками серйозної проблеми зі здоров'ям

Клубок у горлі, ламке волосся, суха шкіра, підвищене серцебиття та сонливість - ці симптоми можуть свідчити про проблеми з щитоподібною залозою. Варто знати, як допомогти організму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про групи людей, яким потрібно регулярно перевіряти щитоподібну залозу.

Ознаки проблем з щитоподібною залозою

Щитоподібна залоза - це ендокринний орган, що має форму метелика. Вона розташована на передній поверхні шиї, попереду трахеї.

Залоза має значний вплив на здоров’я людини з самого дитинства. Гормони, які вона виділяє, контролюють безліч фізіологічних процесів: від теплопродукції до розвитку головного мозку плода.

Серед основних симптомів, які свідчать про проблеми, такі:

постійне відчуття клубка в горлі, дискомфорт при ковтанні

втома, сонливість, погіршення пам’яті

закрепи

набряки, набір ваги або навпаки різке схуднення

пришвидшене серцебиття, тремор рук

ламке волосся, сухість шкіри

проблеми з лібідо, менструальним циклом

Кому потрібно регулярно перевіряти щитоподібну залозу

Більший ризик захворіти мають жінки, ніж чоловіки. Також у зоні ризику:

новонароджені - рекомендовано робити скринінг на вроджений гіпотиреоз

жінки, які планують вагітність або вагітні

хто має візуально збільшену щитоподібну залозу

хто мав радіаційний вплив на шию чи голову або хірургічне втручання на залозі

люди віком понад 30 років

люди, які мають діабет першого типу або інші аутоімунні захворювання

хто має спадковість у захворюваннях щитоподібної залози

люди, які приймають аміодарон чи літій або нещодавно вживали йодовмісні контрастні речовини

хто проживає на території з вираженим йододефіцитом

Що робити, щоб уникнути проблем

Гарною підтримкою для щитоподібної залози буде споживання йодованої солі, морепродуктів, а також регулярні профілактичні огляди в лікаря, особливо якщо ти входиш до групи ризику.

Добова потреба в йоді залежить від віку. Так, для дітей і підлітків - 90-150 мкг; дорослих чоловіків та жінок - 150 мкг; жінок під час вагітності та у період лактації - 200 мкг (1 мкг = 1 мільйонна частина грама).

Особливу увагу достатній кількості йоду в раціоні потрібно приділити вагітним, жінкам, які годують грудьми, та дітям.