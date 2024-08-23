Три гормони, які сприяють здоровій вазі людини

Вага і гормони - дуже взаємопов'язані поняття. Гормональний баланс жінки постійно змінюється залежно від фази менструального циклу, часу, віку і настрою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Які гормони важливі для здорової ваги

Щитоподібна залоза

Гормони номер один - це гормони щитоподібної залози. Вони виконують всі найбільш головні функції по регуляції обміну речовин.

Наскільки легко буде худнути залежить від того, як активно організм виробляє свої гормони щитоподібної залози.

За підвищення активності щитовидної залози люди худнуть, у них знижується вага. Але разом з тим можуть з'явитися небажані симптоми, наприклад, дратівливість, і взагалі, підвищення активності щитовидної залози може вказувати на будь-які захворювання.

Інсулін

Інсулін дуже потужний гормон, який важливий для регуляції обмінних процесів, особливо вуглеводного, бо він допомагає в клітини заводити глюкозу.

До того ж він вміє комунікувати жировими клітинами і виконує анаболічні ефекти на адипоцити.

Викид великої кількості цього гормону впливає на розвиток метаболічного синдрому. Відбувається підвищення рівня інсуліну, спричинене споживанням солодких страв, що забезпечує жирові відкладення шляхом уповільнення розщеплення жирів і прискорення їх синтезу.

Солодкі страви збільшують вироблення інсуліну, і, споживаючи солодку їжу, стимулюють ще більшу потребу в жирах.

Кортизол

Це гормон стресу і він впливає на локацію жирових клітин.

Тобто гормон кортизол допомагає набирати вагу саме в центрі тіла і з'являються такі кортизольні стресові животики, коли зайве накопичується саме вісцерально навколо органів, таким зайвим шаром жиру, який виглядає не симпатичною. До того ж це суттєво порушує стан здоров'я.

До того ж часто люди реагують на стрес бажанням з'їсти щось солодке, а споживаючи солодощі, ми порушуємо метаболізм жирів і вуглеводів, при цьому збільшується маса тіла.