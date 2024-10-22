Їжа для щитовидки: 13 продуктів, які допоможуть уникнути гормональних збоїв
Щоб покращити роботу щитоподібної залози та захистити її від гормональних збоїв, потрібно включити в раціон корисні продукти.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні симптоми, які свідчать про проблеми зі здоров'ям.
Як зрозуміти, що є проблеми зі щитовидкою
Зміна ваги
Підвищення рівня гормонів призводить до схуднення, а зниження - навпаки, до зайвих кілограмів. У такому разі дієти чи тренування не допоможуть повернутись у форму, але це вдасться після лікування.
Температура
Навіть у деяких здорових людей усталена температура тіла може бути вищою або нижчою від 36,6°. Однак, якщо вона змінилася та довго тримається за межами особистої "норми", ймовірно, це ознака гормонального збою.
Дискомфорт в області шиї
Якщо вам важко дихати, з'явився набряк та відчуваєте невеликі кулясті ущільнення у запалених лімфовузлах, то це можуть бути наслідки збільшення щитовидної залози.
Сухість шкіри
Це може бути додатковим симптомом для діагностування хвороби. Інші ознаки: лущення шкіри на ліктях і колінах, висипи, подразнення, запалення та підвищена чутливість.
Біль у м'язах
Низький рівень гормонів щитовидної залози призводить до пошкодження нервових закінчень, через що можуть з'являтися судоми, біль у м'язах та оніміння кінцівок.
Які продукти корисні для щитоподібної залози
Ендокринолог Олеся Підмурняк назвала головні продукти для покращення роботи щитоподібної залози:
- волоські горіхи
- чорниця
- хурма
- коричневий рис
- шпинат
- тріска
- мед
- морська капуста
- чорний шоколад
- авокадо
- креветки
- сочевиця
- лосось
Прийняття поживної дієти для щитовидної залози не тільки підтримує самопочуття, а й допомагає травній системі функціонувати безперебійно.
Скоротіть споживання поганих жирів і простих вуглеводів. Деякі харчові жири сприяють хворобам серця та деяким формам раку. Зменште кількість насичених жирів, які надходять переважно з продуктів тваринного походження, таких як м’ясо та сир.
Натомість вибирайте жири, які допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ. До них відносяться мононенасичені та поліненасичені жири з рослинних олій, а також омега-3 жири, які містяться в деяких видах риби.
Особливо пильними варто бути жінкам, в яких проблеми з гормонами виникають частіше, ніж у чоловіків.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олесі Підмурняк та сайт Harvard Health.
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