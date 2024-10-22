Їжа для щитовидки: 13 продуктів, які допоможуть уникнути гормональних збоїв

Щоб покращити роботу щитоподібної залози та захистити її від гормональних збоїв, потрібно включити в раціон корисні продукти.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основні симптоми, які свідчать про проблеми зі здоров'ям.

Як зрозуміти, що є проблеми зі щитовидкою

Зміна ваги

Підвищення рівня гормонів призводить до схуднення, а зниження - навпаки, до зайвих кілограмів. У такому разі дієти чи тренування не допоможуть повернутись у форму, але це вдасться після лікування.

Температура

Навіть у деяких здорових людей усталена температура тіла може бути вищою або нижчою від 36,6°. Однак, якщо вона змінилася та довго тримається за межами особистої "норми", ймовірно, це ознака гормонального збою.

Дискомфорт в області шиї

Якщо вам важко дихати, з'явився набряк та відчуваєте невеликі кулясті ущільнення у запалених лімфовузлах, то це можуть бути наслідки збільшення щитовидної залози.

Сухість шкіри

Це може бути додатковим симптомом для діагностування хвороби. Інші ознаки: лущення шкіри на ліктях і колінах, висипи, подразнення, запалення та підвищена чутливість.

Біль у м'язах

Низький рівень гормонів щитовидної залози призводить до пошкодження нервових закінчень, через що можуть з'являтися судоми, біль у м'язах та оніміння кінцівок.

Які продукти корисні для щитоподібної залози

Ендокринолог Олеся Підмурняк назвала головні продукти для покращення роботи щитоподібної залози:

волоські горіхи

чорниця

хурма

коричневий рис

шпинат

тріска

мед

морська капуста

чорний шоколад

авокадо

креветки

сочевиця

лосось

Прийняття поживної дієти для щитовидної залози не тільки підтримує самопочуття, а й допомагає травній системі функціонувати безперебійно.

Скоротіть споживання поганих жирів і простих вуглеводів. Деякі харчові жири сприяють хворобам серця та деяким формам раку. Зменште кількість насичених жирів, які надходять переважно з продуктів тваринного походження, таких як м’ясо та сир.

Натомість вибирайте жири, які допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ. До них відносяться мононенасичені та поліненасичені жири з рослинних олій, а також омега-3 жири, які містяться в деяких видах риби.

Особливо пильними варто бути жінкам, в яких проблеми з гормонами виникають частіше, ніж у чоловіків.