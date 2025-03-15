Їжа майбутнього: як нагодувати свій мікробіом і покращити здоров'я

Чому мікробіом такий важливий?

Імунітет

Близько 70% імунної системи знаходиться в кишківнику. Здоровий мікробіом зміцнює імунний захист, допомагаючи організму боротися з інфекціями.

Травлення

Мікробіом бере участь у розщепленні їжі, засвоєнні поживних речовин та виробленні вітамінів.

Вага

Дисбаланс мікробіому може сприяти розвитку ожиріння та інших метаболічних порушень.

Настрій

Кишківник виробляє нейротрансмітери, такі як серотонін, який впливає на настрій та емоційний стан.

Як підтримати здоров'я мікробіому?

Ферментовані продукти

Квашена капуста, кімчі, йогурт, кефір містять пробіотики - це корисні бактерії, які підтримують різноманітність мікрофлори.

Вони допомагають відновити баланс мікробіому після прийому антибіотиків або інших порушень.

Клітковина

Овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові є джерелом пребіотиків – харчових волокон, які слугують їжею для корисних бактерій.

Клітковина сприяє нормалізації травлення та запобігає запорам.

Корисні жири

Авокадо, оливкова олія, горіхи, насіння містять мононенасичені та поліненасичені жири, які допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни.

Вони також мають протизапальні властивості.

Омега-3 жирні кислоти

Жирна риба (лосось, скумбрія), насіння льону, чіа містять омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення в кишківнику.

Вони також покращують стан шкіри та серцево-судинної системи.

Пребіотики

Банани, цибуля, часник, артишоки містять пребіотики, які стимулюють ріст корисних бактерій.

Вони допомагають підтримувати баланс мікрофлори та покращують травлення.

Вас може зацікавити