Ісландський секрет довголіття. Світ підкорює новий молочний продукт, який змінює уявлення про здорове харчування

Скір - традиційний ісландський молочний продукт, який набуває популярності в усьому світі завдяки своїм корисним властивостям. Хоча за текстурою та смаком він нагадує йогурт, технічно скір є сиром.

Чим він так корисний для організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Чим так корисний скір?

Дієтолог Анна Янішевська-Яновіч пояснила, що скір містить приблизно 10-12 г білка на 100 г продукту, що значно більше, ніж у звичайних йогуртах.

Крім того, він має низький глікемічний індекс, що означає, що його вживання не призводить до різких коливань рівня цукру в крові. Це робить скір особливо корисним для людей з інсулінорезистентністю або діабетом.

Скір також сприяє здоров'ю кишкової мікрофлори завдяки вмісту пробіотиків, що підтримують нормальне травлення та зміцнюють імунну систему. Високий вміст білка допомагає у відновленні та нарощуванні м'язової тканини.

Його варто включити його у свій раціон через його користь для кишкового мікробіому та підтримку у нарощуванні м’язової маси та зменшенні жирової тканини.

Цей продукт має густу кремоподібну консистенцію. Як і грецький йогурт, скір містить більше білка, ніж незціджений йогурт.

Скір дуже поживний та містить багато білку (Скриншот)

Особливо рекомендується людям, які піклуються про свою фігуру, спортсменам, людям, які дотримуються високобілкової дієти, людям з інсулінорезистентністю та цукровим діабетом (через низький глікемічний індекс).

Це також може бути хорошим вибором для тих, хто шукає альтернативу класичному йогурту. Скір є чудовим джерелом білка.

Одна чашка цього ісландського делікатесу містить 20 г білка, тоді як та сама порція простого йогурту містить лише 12,9 г. Продукт також сповнений вітамінів і мінералів, таких як кальцій, який необхідний для здоров’я кісток і серця.

Скір зазвичай їдять ложкою. Ісландці споживають його у холодному вигляді, а іноді розбавляють водою або молоком і додають цукор.

Також він може бути використаний для приготування традиційної ісландської страви hræringur ("перемішаний"), яка складається з приблизно рівних кількостей скиру та каші.

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