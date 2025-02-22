Кому категорично не можна пити кефір? Дізнайтесь, чи входите ви в групу ризику

Кефір користується великою популярністю серед українців через свої корисні властивості. Він багатий на пробіотики, вітаміни та мінерали, що позитивно впливають на травлення, імунітет та загальний стан здоров'я. Але пити його можна не всім.

Кому не можна вживати цей напій - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чим корисний кефір?

Перш ніж говорити про шкоду, варто зазначити, що кефір дійсно має багато корисних властивостей. Він покращує мікрофлору кишківника, сприяє засвоєнню кальцію, зміцнює імунітет та може навіть допомогти в боротьбі із зайвою вагою. Пробіотики, що містяться в кефірі, підтримують здоров'я травної системи та допомагають боротися з різними захворюваннями.

Негативні наслідки щоденного вживання кефіру

Незважаючи на всі переваги, щоденне вживання кефіру може мати й негативні наслідки:

Порушення травлення

У деяких людей, особливо з лактозною непереносимістю, кефір може спричинити здуття, спазми або діарею. Це пов'язано з тим, що організм не може перетравлювати лактозу - молочний цукор, який міститься в кефірі.

Збільшення кислотності шлунка

Кефір має підвищену кислотність, тому його часте вживання може викликати печію у людей з гастритом або виразковою хворобою. Особливо це стосується людей з підвищеною кислотністю шлунка.

Алергічні реакції

Кефір, як і будь-який інший молочний продукт, може викликати алергічні реакції у людей з непереносимістю білка коров'ячого молока. Симптоми алергії можуть варіюватися від шкірних висипань до серйозних проблем з диханням.

Надлишок калорій

Кефір, особливо жирний, є досить калорійним продуктом. Якщо вживати його у великих кількостях, можна отримати надлишок калорій, що може призвести до набору ваги.

Звикання кишківника

Регулярне вживання кефіру може допомогти нормалізувати стул. Проте, якщо покладатися тільки на кефір для цього, кишківник може "лінуватися" працювати самостійно. В результаті, після припинення вживання кефіру можуть з'явитися запори.

Як правильно споживати кефір?

Якщо у вас є проблеми з травленням, лактозна непереносимість або алергія на білок коров'ячого молока, перед вживанням кефіру варто проконсультуватися з лікарем.

Людям з гастритом або виразковою хворобою слід обмежити вживання кефіру або вживати його з обережністю, особливо під час загострення захворювання.

Важливо стежити за кількістю споживаного кефіру, особливо якщо ви стежите за своєю вагою.

Не варто покладатися тільки на кефір для нормалізації стулу. Краще звернутися до лікаря, щоб з'ясувати причину запорів та отримати відповідне лікування.