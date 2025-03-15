Еда будущего: как накормить свой микробиом и улучшить здоровье

Современная наука все больше внимания уделяет микробиому - совокупности микроорганизмов, обитающих в нашем кишечнике. Исследования показывают, что состояние микробиома напрямую влияет на наше здоровье, иммунитет, вес и даже настроение. Поэтому важно знать, как правильно "кормить" свой кишечник.
Какие продукты надо употреблять для здорового кишечника - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Иммунитет
Около 70% иммунной системы находится в кишечнике. Здоровый микробиом укрепляет иммунную защиту, помогая организму бороться с инфекциями.
Пищеварение
Микробиом участвует в расщеплении пищи, усвоении питательных веществ и выработке витаминов.
Вес
Дисбаланс микробиома может способствовать развитию ожирения и других метаболических нарушений.
Настроение
Кишечник производит нейротрансмиттеры, такие как серотонин, который влияет на настроение и эмоциональное состояние.
Ферментированные продукты
Квашеная капуста, кимчи, йогурт, кефир содержат пробиотики - это полезные бактерии, которые поддерживают разнообразие микрофлоры.
Они помогают восстановить баланс микробиома после приема антибиотиков или других нарушений.
Клетчатка
Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые являются источником пребиотиков - пищевых волокон, которые служат пищей для полезных бактерий.
Клетчатка способствует нормализации пищеварения и предотвращает запоры.
Полезные жиры
Авокадо, оливковое масло, орехи, семена содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают усваивать жирорастворимые витамины.
Они также обладают противовоспалительными свойствами.
Омега-3 жирные кислоты
Жирная рыба (лосось, скумбрия), семена льна, чиа содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление в кишечнике.
Они также улучшают состояние кожи и сердечно-сосудистой системы.
Пребиотики
Бананы, лук, чеснок, артишоки содержат пребиотики, которые стимулируют рост полезных бактерий.
Они помогают поддерживать баланс микрофлоры и улучшают пищеварение.
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В материале использованы следующие источники - Instagram-страница диетолога Людмилы Матюшинец, Nutrients, Eat This, not That.