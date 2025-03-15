RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Еда будущего: как накормить свой микробиом и улучшить здоровье

Фото: Какие продукты способствуют здоровому кишечнику (shutterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Современная наука все больше внимания уделяет микробиому - совокупности микроорганизмов, обитающих в нашем кишечнике. Исследования показывают, что состояние микробиома напрямую влияет на наше здоровье, иммунитет, вес и даже настроение. Поэтому важно знать, как правильно "кормить" свой кишечник.

Какие продукты надо употреблять для здорового кишечника - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему микробиом так важен?

Иммунитет

Около 70% иммунной системы находится в кишечнике. Здоровый микробиом укрепляет иммунную защиту, помогая организму бороться с инфекциями.

Пищеварение

Микробиом участвует в расщеплении пищи, усвоении питательных веществ и выработке витаминов.

Вес

Дисбаланс микробиома может способствовать развитию ожирения и других метаболических нарушений.

Настроение

Кишечник производит нейротрансмиттеры, такие как серотонин, который влияет на настроение и эмоциональное состояние.

Как поддержать здоровье микробиома?

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, кимчи, йогурт, кефир содержат пробиотики - это полезные бактерии, которые поддерживают разнообразие микрофлоры.

Они помогают восстановить баланс микробиома после приема антибиотиков или других нарушений.

Клетчатка

Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые являются источником пребиотиков - пищевых волокон, которые служат пищей для полезных бактерий.

Клетчатка способствует нормализации пищеварения и предотвращает запоры.

Полезные жиры

Авокадо, оливковое масло, орехи, семена содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают усваивать жирорастворимые витамины.

Они также обладают противовоспалительными свойствами.

Омега-3 жирные кислоты

Жирная рыба (лосось, скумбрия), семена льна, чиа содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление в кишечнике.

Они также улучшают состояние кожи и сердечно-сосудистой системы.

Пребиотики

Бананы, лук, чеснок, артишоки содержат пребиотики, которые стимулируют рост полезных бактерий.

Они помогают поддерживать баланс микрофлоры и улучшают пищеварение.

Вас может заинтересовать

 

В материале использованы следующие источники - Instagram-страница диетолога Людмилы Матюшинец, Nutrients, Eat This, not That.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье