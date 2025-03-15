Еда будущего: как накормить свой микробиом и улучшить здоровье

Почему микробиом так важен?

Иммунитет

Около 70% иммунной системы находится в кишечнике. Здоровый микробиом укрепляет иммунную защиту, помогая организму бороться с инфекциями.

Пищеварение

Микробиом участвует в расщеплении пищи, усвоении питательных веществ и выработке витаминов.

Вес

Дисбаланс микробиома может способствовать развитию ожирения и других метаболических нарушений.

Настроение

Кишечник производит нейротрансмиттеры, такие как серотонин, который влияет на настроение и эмоциональное состояние.

Как поддержать здоровье микробиома?

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, кимчи, йогурт, кефир содержат пробиотики - это полезные бактерии, которые поддерживают разнообразие микрофлоры.

Они помогают восстановить баланс микробиома после приема антибиотиков или других нарушений.

Клетчатка

Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые являются источником пребиотиков - пищевых волокон, которые служат пищей для полезных бактерий.

Клетчатка способствует нормализации пищеварения и предотвращает запоры.

Полезные жиры

Авокадо, оливковое масло, орехи, семена содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают усваивать жирорастворимые витамины.

Они также обладают противовоспалительными свойствами.

Омега-3 жирные кислоты

Жирная рыба (лосось, скумбрия), семена льна, чиа содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление в кишечнике.

Они также улучшают состояние кожи и сердечно-сосудистой системы.

Пребиотики

Бананы, лук, чеснок, артишоки содержат пребиотики, которые стимулируют рост полезных бактерий.

Они помогают поддерживать баланс микрофлоры и улучшают пищеварение.

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