Зроблять шкіру пружною: топ-4 продукти, які важливо їсти при менопаузі

Які продукти їсти при менопаузі

Під час менопаузи (зазвичай у віці від 45 до 55 років) в організмі жінки зменшується рівень естрогену, що може впливати на стан шкіри: вона стає сухішою, менш пружною, можуть з’являтися зморшки чи висипання. Харчування відіграє важливу роль у підтримці здоров’я шкіри в цей період.

Зокрема, вам варто уникати дієт з високим вмістом рафінованого цукру, який пов'язують із затвердінням та фрагментацією колагену в шкірі.

Дерматолог Сарва Занда рекомендує зосередитися на рибі, салатах, горіхах та овочах, а також виключити цукор, вуглеводи та молочні продукти.

За словами гінеколога Алісси Двек, варто віддати перевагу середземноморській дієті.

Вільні радикали призводять до старіння шкіри

Одним з основних факторів, що сприяють старінню шкіри, є пошкодження вільними радикалами, також відоме як оксидативний стрес. Це може бути пов'язано з ультрафіолетовими променями, забрудненням і навіть психічним та емоційним стресом.

Коли ви споживаєте антиоксиданти, організм ніби створює щит проти вільних радикалів.

Найпопулярнішим антиоксидантом є вітамін С, і він особливо корисний для шкіри, що старіє. Вітамін С насправді необхідний організму для вироблення колагену. Без достатньої кількості цієї важливої ​​поживної речовини шкіра має проблеми зі створенням та підтримкою балансу колагену.

Уникайте запалення

Коли в організмі є надмірне запалення, то це прискорює розпад колагену та еластину. Не кажучи вже про те, що запалення в організмі може проявлятися як почервоніння та дискомфорт на шкірі.

Якщо ви вже надаєте пріоритет протизапальним продуктам, то варто подумати про прийом колагенових добавок. Вони можуть допомогти заповнити прогалину у виробленні колагену, яка природним чином знижується під час менопаузи.

Тільки обов’язково шукайте гідролізовані колагенові пептиди, оскільки саме ця форма використовується в найперспективніших клінічних дослідженнях.