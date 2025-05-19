Сделают кожу упругой: топ-4 продукта, которые важно есть при менопаузе

Во время менопаузы многие женщины замечают изменения в состоянии кожи - она теряет упругость, становится суше и тоньше. Однако правильное питание может помочь поддержать здоровье и красоту кожи изнутри.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mind body green.
Во время менопаузы (обычно в возрасте от 45 до 55 лет) в организме женщины уменьшается уровень эстрогена, что может влиять на состояние кожи: она становится более сухой, менее упругой, могут появляться морщины или высыпания. Питание играет важную роль в поддержании здоровья кожи в этот период.
В частности, вам следует избегать диет с высоким содержанием рафинированного сахара, который связывают с затвердеванием и фрагментацией коллагена в коже.
Дерматолог Сарва Занда рекомендует сосредоточиться на рыбе, салатах, орехах и овощах, а также исключить сахар, углеводы и молочные продукты.
По словам гинеколога Алиссы Двек, стоит отдать предпочтение средиземноморской диете.
Одним из основных факторов, способствующих старению кожи, является повреждение свободными радикалами, также известное как оксидативный стресс. Это может быть связано с ультрафиолетовыми лучами, загрязнением и даже психическим и эмоциональным стрессом.
Когда вы потребляете антиоксиданты, организм как бы создает щит против свободных радикалов.
Самым популярным антиоксидантом является витамин С, и он особенно полезен для стареющей кожи. Витамин С на самом деле необходим организму для выработки коллагена. Без достаточного количества этого важного питательного вещества кожа имеет проблемы с созданием и поддержанием баланса коллагена.
Когда в организме есть чрезмерное воспаление, то это ускоряет распад коллагена и эластина. Не говоря уже о том, что воспаление в организме может проявляться как покраснение и дискомфорт на коже.
Если вы уже отдаете приоритет противовоспалительным продуктам, то стоит подумать о приеме коллагеновых добавок. Они могут помочь восполнить пробел в выработке коллагена, который естественным образом снижается во время менопаузы.
Только обязательно ищите гидролизованные коллагеновые пептиды, поскольку именно эта форма используется в самых перспективных клинических исследованиях.
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