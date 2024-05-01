Їж, смакуй, читай: 5 розумних і смачних книжок про їжу

GASTRO OBSCURA. Найдивовижніші смачні місця планети (Сесілі Вонґ, Ділан Тюрас)

Цей захопливий путівник змінює наше уявлення про те, що їдять і п'ють люди на семи континентах. Готові до пива, зробленого з туману в Чилі, або макаронів з острова Сардинія, які називаються "нитки бога"? Проте ця книжка - набагато більше, ніж просто меню з цікавими делікатесами.

Gastro Obscura розкриває центральне місце їжі в нашому житті та історії людства: від давньоримського виробництва гаруму - соусу з ферментованої риби, до Фестивалю мавп у Тайланді та автоматів, що продають пироги з пеканом у Техасі.

Ця книжка - частина проекту дослідників та мандрівників Atlas Obscura, який знайомить читачів з усім, що є дивовижного та цікавого у світі.

Обкладинка книги

Шляхетна кухня Галичини (Ігор Лильо, Маріанна Душар)

Це теж не просто кулінарна книжка з рецептами, а дослідження культури, кухні, застільної бесіди, звичаїв соціальної групи, що вже практично зникла з мапи Східної Європи.

Книга розповідає про культуру та гастрономічні вподобання най­відоміших аристократичних родів Галичини наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть.

Оригінальні методи дослідження, застосовані під час її написання, дозволять не лише спробувати високу галицьку кухню на смак, а й відчути себе частиною незвичайної епохи та її людей.

Обкладинка книги

Нові кавові правила (Захарі Карлсен, Джордан Майклмен)

Кава стала головним напоєм нашої цивілізації. Без неї не починається день, на каву запрошують друзів та ділових партнерів, нею смакують у мандрах. А ще створюють музеї кави та вдосконалюють її виробництво.

У цій книжці зібрано 55 кавових правил та рекомендацій про основи варіння кави, її зберігання, а також міфи про каву, різні цікавинки та особливості нової міжнародної культури виробництва і споживання кави.

Автори, засновники популярного американського блогу Sprudge, впевнені, що книжка надихне до появи не однієї кавової ідеї.

Обкладинка книги

Amber Revolution. Як світ закохався в оранжеве вино (Саймон Вулф, Раян Опаз)

Вагаєтесь щодо того, яке вино обрати до наступного особливого вечора? А що, як обрати вино на смак точно як повнотіле червоне, але бурштинового кольору та створене з соку й шкірок винограду білих сортів?

Це оранжеве або бурштинове вино. Його давня технологія походить з Грузії, але завдяки італійським виноробам-ентузіастам, пристрасть до оранжевого вина охопила увесь світ.

У книжці - інформація про 180 виробників оранжевого вина із 20 країн з усього світу, багато неймовірних фотографій з виноробень та прекрасних виноградників.

Обкладинка книги

Їж як тварини. Природа здорового харчування (Девід Робенґаймер, Стівен Джей Сімпсон)

У нашому уявленні "їсти як тварина" - це їсти, не розбираючи, все, що трапиться. Але тварини у природних умовах навпаки, дуже розбірливі у їжі. І якщо навіть і можуть випадково з'їсти щось непідходяще, то ніколи не будуть регулярно харчуватися шкідливими для них продуктами.

Автори книги досліджували харчові звички сарани, мишей і горил від передгір'я Кейптауна до пустель Аризони та вивели цікаву теорію харчування.

Ця теорія дасть вам змогу зрозуміти небажані побічні ефекти химерних дієт, контролювати здорове харчове середовище навколо себе і зрозуміти, що смачне і корисне - це невід'ємні складові правильного харчування.

Обкладинка книги