5 захопливих книжок, які занурять вас у світ фантастики та фентезі

Часом дуже хочеться сховатися у фантастичних книжкових історіях! Вони допомагають зняти напругу й стрес, розважають, а нерідко ще й дають ідеї про те, як покращити наш реальний світ.

Майстер ілюзій (Олексій Тимошенко)

У героях оповідань майстра ілюзій Олексія Тимошенка кожен легко впізнає себе. Сам автор зазначає, що у збірці вистачає місця і детективу, і фантасмагорії, і пригодам, і науковій фантастиці. У звичному житті часто буває важко помітити деталі, які є ознаками майбутнього - адже ми живемо занадто швидко. Тому ця книжка - шанс побачити буденність передвісницею прийдешніх змін.

На обкладинці картина українського художника початку XX cтоліття Олександра Богомазова - представника українського авангарду. Книжка виходить у серії "Серед своїх" видавництва Yakaboo Publishing.

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Темніший колір магії (Вікторія Шваб)

Набір альтернативних Лондонів, у яких відбуваються пригоди одного з останніх чарівників, здатних мандрувати між світами. Оповідає захопливу, яскраву та розумну історію авторка, твори якої неодноразово потрапляли на перші місця читацького рейтингу Goodreads.

Це перша частина трилогії про Келла, який виріс у Червоному Лондоні й служив спеціальним посланцем королівської родини. Але одного разу прохання привезти з паралельної столиці Британії одну дрібничку виявилося фатальним і тепер він вигнанець, коханець небезпечної злодійки та рятівник всіх світів.

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Царство вовків (Лі Бардуго)

"Царство вовків" - друга книга з дилогії "Король шрамів" і ще одна неймовірна частинка всесвіту з десятка романів, написаних вже легендарною авторкою фентезі Лі Бардуго.

Головні дійові особи: Король-демон, який збирає докупи усю свою винахідливість та суперсилу, щоб здолати загрозу, яку самотужки йому не подолати; Штормова відьма, яка заради свого друга готова сама перетворитися на зброю, яка так необхідна її країні, - і байдуже, якою буде ціна; Королева Жалоби, шпигунка, захоплена небезпечним почуттям помсти, яке наражає на небезпеку її країну та її згорьоване серце. Разом вони мусять знайти в темряві шлях до майбутнього.

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Море спокою (Емілі Сент-Джон Мандел)

А що як наша дійсність - лише імітація справжньої дійсності, а особисті історії з різних епох нашаровуються, бо все й усі взаємопов'язані?

У 2401 році Ґаспері-Жак Робертс із журналу "Непередбачене" береться досліджувати часові аномалії. Як з цією історією пов'язана Мірелла з 2020-го року, яка намагається з'ясувати причину зникнення своєї подруги? А Луїза, котра зі своєї місячної колонії вирушає на переповнену людьми Землю, де проходить останній книжковий тур? Ви дізнаєтеся про це фантастичною мандрівкою книгою-лабіринтом, у якому хочеться заблукати…

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Лазарус (Світлана Тараторіна)

Києву судилося стати місцем битви Добра й Зла. Роман, який зібрав усі можливі українські літературні премії у 2018-му році, розповідає про це у вишуканому, фентезійно-детективному стилі.

Отже, дії відбуваються у 1913 році, коли люди та нечисть вже давно навчились мирно співіснувати у Києві. Проте давні пророцтва невблаганні, на місто насувається біда. Одна людина здатна врятувати Київ: відомий детектив Олександр Тюрин має розв'язати шість детективних головоломок, розібратися із кривавими злочинами та політичними інтригами, зустріти кохання й розкрити секрети київських святинь.

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