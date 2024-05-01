Ешь, смакуй, читай: 5 умных и вкусных книг о еде

GASTRO OBSCURA. Найдивовижніші смачні місця планети (Сесили Вонг, Дилан Тюрас)

Этот увлекательный путеводитель меняет наше представление о том, что едят и пьют люди на семи континентах. Готовы к пиву, сделанному из тумана в Чили, или макаронам с острова Сардиния, которые называются "нити бога"? Однако эта книга - гораздо больше, чем просто меню с интересными деликатесами.

Gastro Obscura раскрывает центральное место еды в нашей жизни и истории человечества: от древнеримского производства гарума - соуса из ферментированной рыбы, до Фестиваля обезьян в Таиланде и автоматов, продающих пироги с пеканом в Техасе.

Эта книга - часть проекта исследователей и путешественников Atlas Obscura, который знакомит читателей со всем, что есть удивительного и интересного в мире.

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Шляхетна кухня Галичини (Игорь Лильо, Марианна Душар)

Это тоже не просто кулинарная книга с рецептами, а исследование культуры, кухни, застольной беседы, обычаев социальной группы, уже практически исчезнувшей с карты Восточной Европы.

Книга рассказывает о культуре и гастрономических предпочтениях самых известных аристократических родов Галичины в конце XIX - начале ХХ веков.

Оригинальные методы исследования, примененные при ее написании, позволят не только попробовать высокую галицкую кухню на вкус, но и почувствовать себя частью необычной эпохи и ее людей.

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Нові кавові правила (Захари Карлсен, Джордан Майклмен)

Кофе стал главным напитком нашей цивилизации. Без него не начинается день, на кофе приглашают друзей и деловых партнеров, им наслаждаются в путешествиях. А еще создают музеи кофе и совершенствуют его производство.

В этой книге собрано 55 кофейных правил и рекомендаций об основах варки кофе, его хранении, а также мифы о кофе, разные интересности и особенности новой международной культуры производства и потребления кофе.

Авторы, основатели популярного американского блога Sprudge, уверены, что книга вдохновит на появления не одной кофейной идеи.

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Amber Revolution. Як світ закохався в оранжеве вино (Саймон Вулф, Райан Опаз)

Не уверенны в том, какое вино выбрать на следующий особенный вечер? А что, если выбрать вино на вкус точно как полнотелое красное, но янтарного цвета и созданное из сока и шкурок винограда белых сортов?

Это оранжевое или янтарное вино. Его древняя технология происходит из Грузии, но благодаря итальянским виноделам-энтузиастам страсть к оранжевому вину охватила весь мир.

В книге - информация о 180 производителях оранжевого вина из 20 стран со всего мира, много невероятных фотографий с виноделен и прекрасных виноградников.

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Їж як тварини. Природа здорового харчування (Дэвид Робенгаймер, Стивен Джей Симпсон)

В нашем представлении "есть как животное" - это есть, не разбирая, все, что подвернется. Но животные в естественных условиях наоборот, очень разборчивы в пище. И если даже могут случайно съесть что-то неподходящее, то никогда не будут регулярно питаться вредными для них продуктами.

Авторы книги исследовали пищевые привычки саранчи, мышей и горилл от предгорья Кейптауна до пустынь Аризоны и вывели интересную теорию питания.

Эта теория позволит вам понять нежелательные побочные эффекты причудливых диет, контролировать здоровую пищевую среду вокруг себя и понять, что вкусное и полезное - это неотъемлемые составляющие правильного питания.

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