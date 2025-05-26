Її фігура - приклад для усіх: як харчується знаменита фехтувальниця Ольга Харлан

Ольга Харлан - українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка, яка вражає своїм струнким виглядом. Вона приділяє особливу увагу харчування, що є невідємною частиною її спортивного режиму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які продукти є у раціоні спортсменки, а яких вона категорично уникає.

Принципи харчування

Ольга надає перевагу приготуванню страв вдома, що дозволяє контролювати якість та склад продуктів.

За її словами, вдома частіше готує її коханий Луїджі Самеле - італійський фехтувальник на шаблях та чотириразовий призер Олімпійських ігор.

"Він готує дуже смачно італійські страви. Я інколи готую українські страви. Йому подобається українська кухня", - сказала зірка.

Через часті тренування вони зазвичай харчуються вдома. Тому цілий тиждень пара їсть білки, вуглеводи та жири. Такі продукти допомагають підтримувати енергію та м’язову масу.

"Я не експерт, тому не можу радити. Тільки раджу займатися спортом і контролювати своє харчування. Тобто не їсти солодкого багато. Якщо чогось хочеться, то можна з'їсти трохи один раз на тиждень. Тоді морально буде легше, але не переїдати", - пояснила Харлан.

Ольга Харлан та її коханий Луїджі Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)

Що їсть на сніданок та обід

Зазвичай зранку вона їсть соєвий йогурт з горіхами та ягодами. Також обов'язково п'є каву на соєвому молоці.

Після тренування на обід їсти рибу чи м'ясо, щоб отримати білок. Тоді як вуглеводи - це або гречка або інша крупа і салат.

Фехтувальниця додала, що в день змагання вранці їсть банан і соєвий йогурт.

Вона навіть ділилась рецептом приготування спагеті зі смачним соусом, який готується дуже швидко та легко.

Рецепт спагеті з соусом від Ольги Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Також вона показувала фото свого сніданку.

Сніданок Ольги Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Чи обмежує фаст-фуд

Зірка старається уникати швидкої їжі та обмежує споживання солодощів. Інколи вона може дозволити собі шматочок чизкейку після успішних змагань.

У раціоні спортсменки часто присутні сезонні овочі, наприклад, спаржа, яка є джерелом клітковини та вітамінів.

Тоді як під час поїздок вона намагається дотримуватися звичного раціону, обираючи страви, схожі на ті, що вона споживає вдома в Україні.

"Піцу можу з'їсти, але не кожного дня. Пасту я не часто їм, і дозволяю її собі не багато", - додала вона.

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)