Ее фигура - пример для всех: как питается знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан
Ольга Харлан - украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка, которая поражает своим стройным видом. Она уделяет особое внимание питанию, что является неотъемлемой частью ее спортивного режима.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты есть в рационе спортсменки, а каких она категорически избегает.
Принципы питания
Ольга предпочитает приготовление блюд дома, что позволяет контролировать качество и состав продуктов.
По ее словам, дома чаще готовит ее любимый Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик на саблях и четырехкратный призер Олимпийских игр.
"Он готовит очень вкусно итальянские блюда. Я иногда готовлю украинские блюда. Ему нравится украинская кухня", - сказала звезда.
Из-за частых тренировок они обычно питаются дома. Поэтому целую неделю пара ест белки, углеводы и жиры. Такие продукты помогают поддерживать энергию и мышечную массу.
"Я не эксперт, поэтому не могу советовать. Только советую заниматься спортом и контролировать свое питание. То есть не есть сладкого много. Если чего-то хочется, то можно съесть немного один раз в неделю. Тогда морально будет легче, но не переедать", - объяснила Харлан.
Ольга Харлан и ее возлюбленный Луиджи Самеле (фото: instagram.com/olgakharlan)
Что ест на завтрак и обед
Обычно утром она ест соевый йогурт с орехами и ягодами. Также обязательно пьет кофе на соевом молоке.
После тренировки на обед есть рыбу или мясо, чтобы получить белок. Тогда как углеводы - это или гречка или другая крупа и салат.
Фехтовальщица добавила, что в день соревнования утром ест банан и соевый йогурт.
Она даже делилась рецептом приготовления спагетти с вкусным соусом, который готовится очень быстро и легко.
Рецепт спагетти с соусом от Ольги Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)
Также она показывала фото своего завтрака.
Завтрак Ольги Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)
Ограничивает ли фаст-фуд
Звезда старается избегать быстрой еды и ограничивает потребление сладостей. Иногда она может позволить себе кусочек чизкейка после успешных соревнований.
В рационе спортсменки часто присутствуют сезонные овощи, например, спаржа, которая является источником клетчатки и витаминов.
Тогда как во время поездок она старается придерживаться привычного рациона, выбирая блюда, похожие на те, что она потребляет дома в Украине.
"Пиццу могу съесть, но не каждый день. Пасту я нечасто ем, и позволяю ее себе немного", - добавила она.
Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница фехтовальщицы Ольги Харлан, сайт Міамі living magazine и Youtube-проект "Смачне інтерв'ю".
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