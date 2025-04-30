Скільки заробила Ольга Харлан: які доходи у найтитулованішої української олімпійки

Ольга Харлан - українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та видатна спортсменка. Вона заробляє значні гроші завдяки призовим на змаганнях, партнерству з відомими брендами та з інших джерел.

Скільки заробляє Ольга Харлан

Фінансові доходи чемпіонки складаються з кількох джерел.

Зокрема, вона отримує зарплату від Міністерства молоді та спорту України. Це можна назвати одним з основних джерел доходів Ольги. Крім того, спортсмени такого рівня, як Харлан також отримують президентські стипендії, однак їхній розмір не оголошується.

Українська фехтувальниця також активно співпрацює з відомими брендами, а це приносить їй чималі гроші. Зокрема, вона є обличчям компанії Red Bull, яка не лише підтримує олімпійську чемпіонку фінансово, а й також допомагає їй з доступом до відновлювальних центрів у Австрії та корекцією харчування тренувань.

Одним з ключових джерел доходів спортсменки є призові. Зокрема, лише за бронзову та золоту нагороду на Олімпіаді-2024 вона отримала 205 тисяч доларів.

Загалом, за свою кар'єру Харлан заробила близько 495 тисяч доларів лише за медалі на п'яти Олімпіадах. Ця сума включає призові з Пекіна, Лондона, Ріо та Парижа.​

У 2019 році Харлан стала обличчям української кампанії Barbie в рамках глобального проєкту Role Models, присвяченого 60-річчю бренду. Вона була обрана як рольова модель для дівчат у спортивній сфері. Проєкт передбачав участь у промоакціях та розіграшах, а також випуск лімітованої серії ляльок. За словами засновника Podium Sport Marketing Group Юрія Шаповалова, Харлан отримала гонорар за участь у цьому проєкті. Однак його сума не розголошується.

Ольга Харлан (фото: Getty Images)

Хто така Ольга Харлан

Фехтувальниця на шаблях народилася 4 вересня 1990 року в Миколаєві. Вона є шестиразовою олімпійською призеркою, дворазовою олімпійською чемпіонкою, шестиразовою чемпіонкою світу та восьмиразовою чемпіонкою Європи.​ Харлан є найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах.

Її розквіт карʼєри розпочався у 2008 році, коли вона здобула золоту медаль на Олімпійських іграх у Пекіні. З того часу Харлан стала символом українського фехтування та завжди демонструє високий рівень майстерності та відданості спорту.​

Ольга також активно займається благодійністю. Після перемоги на Олімпіаді-2024 вона виставила свою переможну шаблю на аукціон, виручені кошти від якого були передані на підтримку Збройних сил України. Шабля була продана за 10 мільйонів гривень.​

Ольга Харлан (фото: Getty Images)