ua en ru
Ср, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скільки заробила Ольга Харлан: які доходи у найтитулованішої української олімпійки

Середа 30 квітня 2025 07:20
UA EN RU
Скільки заробила Ольга Харлан: які доходи у найтитулованішої української олімпійки Скільки заробляє Ольга Харлан (фото: Gettyimages)
Автор: Володимир Варуха

Ольга Харлан - українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та видатна спортсменка. Вона заробляє значні гроші завдяки призовим на змаганнях, партнерству з відомими брендами та з інших джерел.

РБК-Україна (проект Styler) зібрав для вас найважливіше, що стосується доходів відомої олімпійки.

Скільки заробляє Ольга Харлан

Фінансові доходи чемпіонки складаються з кількох джерел.

Зокрема, вона отримує зарплату від Міністерства молоді та спорту України. Це можна назвати одним з основних джерел доходів Ольги. Крім того, спортсмени такого рівня, як Харлан також отримують президентські стипендії, однак їхній розмір не оголошується.

Українська фехтувальниця також активно співпрацює з відомими брендами, а це приносить їй чималі гроші. Зокрема, вона є обличчям компанії Red Bull, яка не лише підтримує олімпійську чемпіонку фінансово, а й також допомагає їй з доступом до відновлювальних центрів у Австрії та корекцією харчування тренувань.

Одним з ключових джерел доходів спортсменки є призові. Зокрема, лише за бронзову та золоту нагороду на Олімпіаді-2024 вона отримала 205 тисяч доларів.

Загалом, за свою кар'єру Харлан заробила близько 495 тисяч доларів лише за медалі на п'яти Олімпіадах. Ця сума включає призові з Пекіна, Лондона, Ріо та Парижа.​

У 2019 році Харлан стала обличчям української кампанії Barbie в рамках глобального проєкту Role Models, присвяченого 60-річчю бренду. Вона була обрана як рольова модель для дівчат у спортивній сфері. Проєкт передбачав участь у промоакціях та розіграшах, а також випуск лімітованої серії ляльок. За словами засновника Podium Sport Marketing Group Юрія Шаповалова, Харлан отримала гонорар за участь у цьому проєкті. Однак його сума не розголошується.

Скільки заробила Ольга Харлан: які доходи у найтитулованішої української олімпійкиОльга Харлан (фото: Getty Images)

Хто така Ольга Харлан

Фехтувальниця на шаблях народилася 4 вересня 1990 року в Миколаєві. Вона є шестиразовою олімпійською призеркою, дворазовою олімпійською чемпіонкою, шестиразовою чемпіонкою світу та восьмиразовою чемпіонкою Європи.​ Харлан є найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах.

Її розквіт карʼєри розпочався у 2008 році, коли вона здобула золоту медаль на Олімпійських іграх у Пекіні. З того часу Харлан стала символом українського фехтування та завжди демонструє високий рівень майстерності та відданості спорту.​

Ольга також активно займається благодійністю. Після перемоги на Олімпіаді-2024 вона виставила свою переможну шаблю на аукціон, виручені кошти від якого були передані на підтримку Збройних сил України. Шабля була продана за 10 мільйонів гривень.​

Скільки заробила Ольга Харлан: які доходи у найтитулованішої української олімпійкиОльга Харлан (фото: Getty Images)

Раніше ми розповідали про 5 найбагатших спортсменів усіх часів, які заробили більше, ніж олігархи.

Також читайте про гонорари найуспішнішої легкоатлетки України Ярослави Магучіх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Харлан Спортсмени
NEWS
Дроновий терор Харкова: кількість поранених зросла до 45, задіяно 13 бригад "швидкої"
Дроновий терор Харкова: кількість поранених зросла до 45, задіяно 13 бригад "швидкої"
DAILY
Генерал Ілля Павленко: Росія до початку війни з Україною була здатна захопити Європу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Ілля Павленко: Росія до початку війни з Україною була здатна захопити Європу