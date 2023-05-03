Їсти вуглеводи і худнути: чи можна вживати картоплю, макарони та хліб на дієті
Людям, які дотримуються дієтичного харчування для зниження ваги, зазвичай до списку "заборонки" записують хліб, рис, картоплю та макарони. Вважається, що продукти з великою кількістю вуглеводів заважають зниженню ваги. Однак, це не зовсім так.
Нутриціолог Ріаннон Ламберт назвала на своїй сторінці в Instagram продукти з вуглеводами, які можна їсти та худнути.
Що потрібно знати про вуглеводи
Вуглеводи важливі для організму людини, оскільки є основним джерелом енергії. А ще вони необхідні для здоров'я кишечника та всього травного тракту.
Під час дієти не варто виключати вуглеводи із раціону. Їх потрібно вживати обов'язково, але у правильній кількості. Такі продукти мають становити третину добової норми калорій.
Які продукти з вуглеводами можна їсти
Макарони. У них міститься клітковина, яка потрібна для травної системи. Ще клітковина здатна знизити ризик розвитку діабету другого типу.
Для отримання клітковини потрібно їсти макаронні вироби із цільної пшениці. Оптимальна норма – дві жмені макаронів на день. Вони забезпечують відчуття ситості надовго та допомагають схуднути.
Рис. Якщо ви дотримуєтеся дієти - вибирайте коричневий рис. Він є відмінним джерелом харчових волокон. Норма коричневого рису – не більше ніж дві жмені на день.
Картопля. Цей овоч потрібно і можна їсти під час дієти та схуднення. У ньому багато клітковини, а ще картопля – джерело вітаміну В6. Вітаміни групи B підтримують здоров'я нервової системи, допомагають вивільняти енергію з продуктів. Найкраще їсти запечену картоплю і з'їдати не більше однієї картоплини на день - розміром з кулак.
До речі, нутриціолог рекомендує тим, хто хоче схуднути, замінити рафіновані вуглеводи на овочі з крохмалем – картоплю, кабачки, ріпу, пастернак.
Хліб. Цей продукт вважається одним із найнебезпечніших вуглеводів. Їсти здобні булочки на дієті не варто, а от цільнозерновий хліб можна. Він багатий на клітковину, вітаміни групи B, антиоксиданти та мікроелементи. На день можна з'їдати 2 скибочки хліба.
До речі, раніше ми писали про те, які солодощі можна їсти під час дієти.
А ще розповідали про те, у яких популярних продуктах міститься багато солі.