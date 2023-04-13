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Чи не відмовляйте собі в радості! Дієтолог назвала солодощі, які можна їсти під час дієти

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Четвер 13 квітня 2023 15:44
Чи не відмовляйте собі в радості! Дієтолог назвала солодощі, які можна їсти під час дієти Які насолоди можна їсти під час дієти (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Дієти припускають відмову від багатьох продуктів, у тому числі й від солодощів. І якщо відмовитися від смаженої їжі або великої кількості вуглеводів не так вже й складно, то для багатьох людей відмова від цукру та солодощів перетворюється на тортури.

Дієтолог Ірина зі школи корекції ваги та здорового харчування ОріНео розповіла на своїй сторінці в Instagram, які солодощі можна їсти під час дієти без шкоди для своєї фігури.

Сухофрукти

Варто пам'ятати, що будь-які сухофрукти дуже калорійні, тому не варто на них налягати. Вони в цілому корисні для здоров'я і чудово допоможуть впоратися з потягом до солодкого.

Шоколад

Насправді цей продукт не заборонений під час дієти. Але потрібно замінити різні види шоколадок на один – у якому міститься не менше 75% какао.

Протеїнові батончики

Уважно читайте етикетки таких батончиків під час купівлі. У складі не повинно бути цукру, а ще має бути не менше ніж 20% білка.

Солодощі без цукру

Зверніть увагу в супермаркеті на полицю із продуктами для діабетиків. Зараз у продажу є багато солодощів, які не містять цукру або у виробництві використовуються замінники цукру.

Арахісова паста

Таку пасту із задоволенням їдять у багатьох європейських країнах, оскільки вона чудово допомагає поповнити запаси білка, а ще з її допомогою можна прибрати почуття голоду.

До речі, раніше ми писали про те, як правильно потрібно харчуватися в Страсний тиждень.

А ще розповідали про те, скільки насправді треба їсти, щоб скинути зайву вагу.

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