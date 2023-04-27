У яких продуктах найбільше солі: ми їмо та купуємо їх щодня

Сіль є обов'язковим доповненням до будь-якої страви. Вона допомагає підкреслити смак їжі, покращує структуру та служить консервантом. А складається сіль із хлориду та натрію. Обидва ці елементи важливі для організму, але надмірне вживання натрію може викликати серйозні проблеми з самопочуттям.

У яких продуктах міститься найбільше солі та як можна зменшити її споживання, розповіла дієтолог Ольга Безугла на своїй сторінці в Instagram.

Скільки солі потрібно людині щодня

Нашому організму необхідно 500 мг або 1/4 чайної ложки солі на добу. Це допомагає скороченню м'язів, підтримує здорові нервові імпульси та баланс рідини.

Однак багато людей щодня перевищують цю норму. І найчастіше не через те, що багато сиплють солі при приготуванні їжі або прямо в тарілку. Річ у тому, що сіль міститься майже у всіх готових продуктах, напівфабрикатах, у випічці та хлібі, і навіть у солодощах.

А надлишок натрію в таких кількостях може викликати серйозні наслідки для організму – від розвитку гіпертонії та ризику інсульту до проблем із серцем, судинами, нирками.

Де міститься багато солі

Картопляні чіпси та снеки

Напівфабрикати

В'ялене та копчене м'ясо

Сосиски, ковбаси

Хліб

Покупні соуси

Олія, маргарин

Сир

Консервація - від солінь до горошку та кукурудзи

Овочеві соки

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Як знизити кількість солі в раціоні

Дієтолог дала кілька рекомендацій, які допоможуть суттєво знизити кількість солі у раціоні. Цілком відмовлятися від неї не потрібно, а ось скоротити щоденне вживання – бажано.

1. Обмежте вживання оброблених продуктів, таких як картопляні чіпси, напівфабрикати, в'ялене та копчене м'ясо, сосиски, ковбаси.

2. Купуйте свіжі, заморожені (без соусу або приправ) або консервовані овочі з низьким вмістом натрію або солі.

3. Намагайтеся зменшити кількість солі під час приготування страв, замініть її на перець, різноманітні трави та спеції.

4. Приберіть зі столу сільничку, не досолюйте вже приготовлені страви.

5. Обирайте продукти зі зниженою кількістю солі.

6. У ресторані просіть, щоб соуси та заправки для салатів подавали окремо, а потім замініть їх на олію або використовуйте менше.