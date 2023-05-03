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Есть углеводы и худеть: можно ли употреблять картофель, макароны и хлеб на диете

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Среда 03 мая 2023 19:41
Есть углеводы и худеть: можно ли употреблять картофель, макароны и хлеб на диете Какие продукты с углеводами можно есть во время диеты (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Людям, которые придерживаются диетического питания для снижения веса, обычно в список "запрещенки" записывают хлеб, рис, картофель и макароны. Считается, что продукты с большим количеством углеводов мешают снижению веса. Однако это не совсем так.

Нутрициолог Рианнон Ламберт назвала на своей странице в Instagram продукты с углеводами, которые можно есть и худеть.

Что нужно знать об углеводах

Углеводы важны для организма человека, так как они являются основным источником энергии. А еще они необходимы для здоровья кишечника и всего пищеварительного тракта.

Во время диеты не стоит исключать углеводы из рациона. Их нужно употреблять обязательно, но в правильном количестве. Такие продукты должны составлять треть суточной нормы калорий.

Какие продукты с углеводами можно есть

Макароны. В них содержится клетчатка, которая необходима для пищеварительной системы. Еще клетчатка способна снизить риск развития диабета второго типа.

Для получения клетчатки нужно есть макаронные изделия из цельной пшеницы. Оптимальная норма - две горсти макарон в день. Они обеспечивают чувство сытости надолго и помогают похудеть.

Рис. Если вы соблюдаете диету - выбирайте коричневый рис. Он отличный источник пищевых волокон. Норма коричневого риса - не более двух горстей в день.

Картофель. Этот овощ нужно и можно есть во время диеты и похудения. В нем много клетчатки, а еще картофель - источник витамина В6. Витамины группы В поддерживают здоровье нервной системы, помогают высвобождать энергию из продуктов. Лучше всего есть запеченный картофель и съедать не более одной картофелины в день - размером с кулак.

Кстати, нутрициолог рекомендует тем, кто хочет похудеть, заменить рафинированные углеводы на овощи с крахмалом - картофель, кабачки, репа, пастернак.

Хлеб. Этот продукт считается одним из самых опасных углеводов. Есть сдобные булочки на диете не стоит, а вот цельнозерновой хлеб - можно. Он богат клетчаткой, витаминами группы В, антиоксидантами и микроэлементами. В день можно съедать 2 ломтика хлеба.

Кстати, ранее мы писали о том, какие сладости можно есть во время диеты.

А еще рассказывали о том, в каких популярных продуктах содержится много соли.

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