Як правильно зберігати авокадо, щоб він не темнішав: дієві способи

Авокадо - це не новий для українців продукт, проте часто люди не знають, як його правильно споживати. Дієтологи вважають, що ідеальна порція цього фрукту (так, авокадо - це фрукт) половина цілого плоду. З часом інша половинка почне темніти та дещо втратить свої смакові властивості.

Чому зелене авокадо темнішає

У самому плоді їстівна лише його м'яка зелена частина. Щоб до неї дістатися, потрібно розрізати авокадо навпіл і ложкою вигребти м'якуш.

Оскільки авокадо є досить ситним продуктом, малоймовірно, що за один раз ви з'їсте його повністю, тому друга половинка буде просто лежати в тарілці.

За цей час вона стане темнішою через контактування з киснем. М'якуш авокадо містить рослинні сполуки та фермент, який змінює хімічну структуру сполук у контакті з киснем. Через це на поверхні утворюється коричнево-чорний пігмент.

Це не означає, що продукт зіпсувався. Його все так само можна вживати, і користь нікуди не зникне. Залежно від часу, який минув, може трохи змінитися смак і зовнішній вигляд авокадо.

Як зробити, щоб авокадо не темнішав

Судячи з невеликого екскурсу в хімію, потрібно обмежити доступ ферменту в авокадо до кисню. Найчастіше це роблять простою плівкою, але це не завжди надійний спосіб.

Лимонний сік. Полийте розрізану половинку авокадо лимонним або лаймовим соком. Кислота зупинить роботу ферменту, а смак плоду абсолютно не змінить.

Оливкова олія. Якщо використати будь-яку олію, то між поверхнею авокадо та повітрям утвориться масляний бар'єр. Він слугуватиме такою собі стіною на шляху проходження реакції та відповідно потемніння авокадо.

Контакт із киснем робить м'якуш авокадо темною (фото: Freepik)

Контейнер. Якщо не хочете нічим мастити продукт, тоді просто покладіть його до герметичного контейнера та поставте в холодильник. Ізоляція буде перешкоджати доступ до кисню.

Шкірка. Також можна використати натуральні відходи самого авокадо. Візьміть шкірку другої половинки та накрийте ним іншу половину. Варто розуміти, що це не така надійна ізоляція, проте також може працювати нетривалий час.

Важливо! Розрізане авокадо не варто зберігати довше трьох - п'яти днів.

У чому користь авокадо

М'якуш містить корисні вітаміни Е, B, K, A і С. Також у ньому є фолієва кислота, калій, фосфор, магній, залізо і натрій.

У 100 грамах авокадо міститься 245 ккал. Жири в авокадо - мононенасичені, а цукру майже немає. Тому на дієті його можна їсти під час будь-якого вживання їжі. Завдяки користі жирів, які містяться в авокадо, його не треба виключати з раціону навіть під час дієт.

Плід прискорює метаболізм. Цією властивістю ми також завдячуємо особливим жирам з авокадо: вони швидко розщеплюються, поповнюючи енергетичні запаси.

Авокадо містить багато клітковини, що сприяє якісній роботі кишківника та покращує систему травлення загалом.