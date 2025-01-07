6 зірок, які славляться своєю грубою поведінкою

Багато зірок відомі своїм талантом, харизмою та вмінням захоплювати публіку. Проте деякі з них отримали не найкращу репутацію через свою грубу поведінку. Попри яскравий образ на екрані чи сцені, у реальному житті ці знаменитості нерідко демонструють неприйнятні манери.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler)

Адам Левін

Відомий музикант гурту Maroon 5 Адам Левін часто хизується своїми досягненнями у соцмережах. Однак один із його шанувальників із цим не погодився, адже Адам образив її, назвавши негарною, коли вона попросила автограф.

Адам Левін (фото: Вікіпедія)

Цей випадок та кілька інших схожих взаємодій із фанатами привели до того, що співака почали вважати одним з найгрубіших знаменитостей.

Мерая Кері

Визнана поп-діва Мерая Кері підкорює своїх шанувальників з 90-х років, що, можливо, вплинуло на її сприйняття власної персони. Часом вона висуває дивні вимоги на публіці, наприклад, наполягає на червоних килимах, коли виходить із готелю.

Мерая Кері (фото: instagram.com/mariahcarey)

Шон Пенн

Двічі лауреат премії "Оскар" був помічений, коли обурено кричав на фаната за те, що той робив його фотографію, заявивши, що він не експонат у зоопарку для такого ставлення. Згідно з повідомленнями, актор навіть жбурнув телефон прихильниці на підлогу.

Шон Пенн​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Тобі Магвайр

Актор Тобі Магвайр, який прославився завдяки ролі Людини-павука, далеко не завжди демонструє доброзичливість свого героя. Якось він запропонував Моллі Блум тисячу доларів, щоб вона імітувала гавкіт тюленя. Після її відмови Тобі саркастично запитав, чи не вважає вона себе занадто багатою, щоб виконати це за таку суму.

Тобі Магвайр (фото: Вікіпедія)

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл, легендарна супермодель з 90-х, відома не лише своєю кар’єрою, але й скандалами, пов’язаними з агресивною поведінкою. Одним із найвідоміших інцидентів став її спалах у 2007 році, коли вона кинула телефон у своїх покоївок, спричинивши їм травми.

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi​​​​​​​)

Окрім цього, Кемпбелл неодноразово звинувачували у фізичних нападах як на обслуговуючий персонал, так і на представників правоохоронних органів.

Джаред Лето

Цей американський актор і музикант за свою тривалу кар’єру отримав безліч епітетів, пов’язаних із грубістю. Відомо, що співпраця з Лето під час його роботи над роллю Джокера була справжнім випробуванням, а його ставлення до шанувальників музики часто характеризують як вкрай неввічливе та недоброзичливе.

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto​​​​​​​)