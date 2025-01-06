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Топ-5 актрис, які майстерно зіграли чоловіків у кіно

Понеділок 06 січня 2025 09:00
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Топ-5 актрис, які майстерно зіграли чоловіків у кіно Анджеліна Джолі (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У кінематографі перевтілення - це справжнє мистецтво, а актори, які змінюють не лише емоційний стан, але й гендерну ідентичність свого персонажа, заслуговують на особливу увагу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Анджеліну Джолі та ще чотири актриси, які втілили чоловічі образи у кіно так майстерно, що змусили забути про їхню справжню стать.

Анджеліна Джолі

Одна з найвідоміших актрис сучасності з'явилася у чоловічому образі майора Вічека у фільмі "Солт" лише на кілька хвилин, але цього вистачило, щоб викликати хвилю обговорень серед шанувальників. Навіть у цьому перевтіленні Джолі вдалося залишатися неймовірно привабливою.

Топ-5 актрис, які майстерно зіграли чоловіків у кіно

Анджеліна Джолі (колаж РБК-Україна)

Вупі Голдберг

Сценаристи фільму "Компаньйон" поставили перед гримерами непросте завдання - перетворити Вупі Голдберг, яка виконувала роль Лорел Айріс, на білого чоловіка. В кількох епізодах актриса перевтілилася у впливового бізнесмена Роберта С. Катті.

Топ-5 актрис, які майстерно зіграли чоловіків у кіно

Вупі Голдберг (колаж РБК-Україна)

Сьюзен Сарандон

У стрічці "Хмарний атлас" більшість акторів виконували кілька ролей, але саме Сьюзен Сарандон випала нагода зіграти персонажа протилежної статі. Вона перевтілилася у професора університету Юсуфа Сулеймана.

Топ-5 актрис, які майстерно зіграли чоловіків у кіно

Сьюзен Сарандон (колаж РБК-Україна)

Глен Клоуз

Якщо згадані актриси з'являлися у чоловічих ролях лише на кілька хвилин, то Глен Клоуз протягом усього фільму "Таємничий Альберт Ноббс" виступала в образі чоловіка.

Топ-5 актрис, які майстерно зіграли чоловіків у кіно

Глен Клоуз (колаж РБК-Україна)

Меріл Стріп

Ненадовго у чоловічий образ перевтілилася й рекордсменка премій "Оскар" та "Золотий глобус" Меріл Стріп. У першому епізоді серіалу HBO "Ангели в Америці" актриса здивувала глядачів своїм перевтіленням, з'явившись у ролі літнього рабина завдяки майстерній роботі гримерів.

Топ-5 актрис, які майстерно зіграли чоловіків у кіно

Меріл Стріп (колаж РБК-Україна)​​​​​​​

Раніше ми розповідали про 7 акторів, які мало не збожеволіли від своїх персонажів.

Також писали про 5 зірок, які терпіти не можуть свої культові ролі.

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