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"Їхали б до Польщі". Скандальна Алхім посперечалася з Волошиним через патріотизм та українців (відео)

Алхім та Волошин поділилися своїми думками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Скандальна блогерка Анна Алхім посперечалася з екс-чоловіком Анни Трінчер Олександром Волошиним через питання про українців та патріотизм. Їхні думки розійшлися, не обійшлося й без гучних заяв.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це сталося у новому випуску шоу "Трендсеттер", у якому Волошин, Алхім, зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон та бізнесмен Олександр Слобоженком обговорили гострі теми.

З чого усе почалося

Одне з питань, яке мали обговорити гості студії, було таким: "Українці, що виїхали за кордон на початку війни та залишилися там - патріоти чи ні". Алхім, яка відома своїми скандальними заявами про російську мову, відповіла першою.

"Дивлячись що вони роблять за кордоном. Є такі українці в Україні, які тут сидять, а нащо вони тут сидять - не знаю. Їхали б до Польщі й там сиділи. Є українці, які допомагають набагато більше, аніж ті, які сидять тут і просто влаштовують оцей увесь міжукраїнський конфлікт", - заявила вона.

Алхім сказала, що думає про патріотизм (скріншот)

Що вважає Волошин

Блогер заявив, що не погоджується з думкою Алхім. Він вважає, що люди, які знаходяться за кордоном, хоча й допомагають Україні, вже не можуть називати себе патріотами. За словами Волошина, він би так не зміг.

"По-перше, для мене визначення слова "патріот" - це усе ж не визначення з "Гугла", а воно у кожного своє. Я бачу слово трошки по-іншому і я скажу так. Якщо я особисто виїхав би за кордон, з різних причин (просто злякався й поїхав за кордон або поїхав туди на заробітки, або в мене там бізнес або ще щось) і при цьому допомагав би, я б особисто себе не вважав би патріотом.

Тобто сидячи в іншій країні й не переживаючи тяжкі часи разом з Україною, я б себе патріотом не вважав. Я вважав би, що я люблю свою країну, так. Я вважав би і знав би, що я їй допомагаю і роблю від себе все можливе, але патріотом я б себе не вважав", - пояснив він.

Блогери посперечалися через патріотизм (скріншот)

Чим усе закінчилося

Своїми думками також поділилися бізнесмен та порноакторка. Слобоженко зауважив, що деякі українці, які перебувають за кордоном, роблять дуже багато. А Джексон додала, що нікого не засуджує, адже бути патріотом і підтримувати армію донатами можна й тоді, коли людина знаходиться не в Україні.

 

Нагадаємо, нещодавно Трінчер та Волошин оголосили про розлучення.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Козловський знявся у новорічному концерті та заявив, що побачив багато нещирості.

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