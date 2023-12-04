"Ехали бы в Польшу". Скандальная Алхим поспорила с Волошиным из-за патриотизма и украинцев (видео)

С чего все началось

Один из вопросов, который должны были обсудить гости студии, был таким: "Украинцы, выехавшие за границу в начале войны и оставшиеся там - патриоты или нет". Алхим, известная своими скандальными заявлениями о русском языке, ответила первой.

"Смотря что они делают за границей. Есть такие украинцы в Украине, которые здесь сидят, а зачем они здесь сидят - не знаю. Ехали бы в Польшу и там сидели. Есть украинцы, которые помогают гораздо больше, чем те, кто сидит здесь и просто устраивает этот весь межукраинский конфликт", - заявила она.

Алхим сказала, что думает о патриотизме (скриншот)

Что считает Волошин

Блогер заявил, что не соглашается с мнением Алхим. Он считает, что находящиеся за рубежом люди, хотя и помогают Украине, уже не могут называть себя патриотами. По словам Волошина, он бы так не смог.

"Во-первых, для меня определение слова "патриот" - это все же не определение из "Гугла", а оно у каждого свое. Я вижу слово немного по-другому и я скажу так. Если бы я лично уехал за границу, по разным причинам (просто испугался и уехал за границу или поехал туда на заработки, или у меня там бизнес или еще что-то) и при этом помогал бы, я бы лично себя не считал патриотом.

То есть, сидя в другой стране и не переживая тяжелые времена вместе с Украиной, я бы себя патриотом не считал. Я считал бы, что я люблю свою страну, да. Я бы считал и знал бы, что я ей помогаю и делаю от себя все возможное, но патриотом я бы себя не считал", - объяснил он.

Блогеры поспорили из-за патриотизма (скриншот)

Чем все закончилось

Своими мыслями также поделились бизнесмен и порноактриса. Слобоженко отметил, что некоторые находящиеся за рубежом украинцы делают очень много. Джексон добавила, что никого не осуждает, ведь быть патриотом и поддерживать армию донатами можно и тогда, когда человек находится не в Украине.