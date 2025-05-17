Їх замовляють щодня! Ресторатор назвав українські страви, які найбільше люблять в Італії

За його словами, за останні роки українська кухня у його закладі завоювала постійну аудиторію серед італійських гостей.

"Коли ми починали, італійців було одиниці. А зараз до 30% наших гостей саме вони. І вони в захваті! Вони обожнюють вареники, деруни, борщ. Часто навіть замовляють одне й те саме, бо вже знають, що це смачно", - каже ресторатор.

Найбільше популярність мають вареники - з картоплею, капустою чи вишнями.

"Це, можна сказати, наш бренд", - зазначає Олексів.

Деруни - другий хіт, за кількістю замовлень щовечора не поступаються вареникам. Борщ - також стабільний фаворит. Микола ділиться, що часто ті, хто вперше куштують, борщ, просять приготувати його й наступного дня.

Окрема історія - м'ясо. Італійці із захватом замовляють шашлик і ребра, відзначаючи не лише смак, а й українські способи маринування.

"Є клієнти, які приходять і кажуть: ‘Ми хочемо тільки ваші ребра. Ми таких ніде не їли", - розповідає Микола.

Та не лише смак вражає італійців. Їх щиро дивує атмосфера українського закладу - можливість довго сидіти, вечеряти, слухати музику.

"Вони кажуть: ‘У вас як вдома! У них усе - за таймером. А у нас - як вдома: можна розслабитися, поспілкуватися, насолодитися. Оце їм дуже імпонує", - додає він.

Українська гостинність, жива музика, щирість і тепло - усе це створює досвід, якого не знайдеш у типових італійських ресторанах. І саме це перетворює українську кухню для італійців на щось значно більше, ніж просто смачну їжу.