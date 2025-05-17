Их заказывают каждый день! Ресторатор назвал украинские блюда, которые больше всего любят в Италии

По его словам, за последние годы украинская кухня в его заведении завоевала постоянную аудиторию среди итальянских гостей.

"Когда мы начинали, итальянцев было единицы. А сейчас до 30% наших гостей именно они. И они в восторге! Они обожают вареники, деруны, борщ. Часто даже заказывают одно и то же, потому что уже знают, что это вкусно", - говорит ресторатор.

Наибольшую популярность имеют вареники - с картофелем, капустой или вишнями.

"Это, можно сказать, наш бренд", - отмечает Олексив.

Деруны - второй хит, по количеству заказов каждый вечер не уступают вареникам. Борщ - также стабильный фаворит. Николай делится, что часто те, кто впервые пробуют борщ, просят приготовить его и на следующий день.

Отдельная история - мясо. Итальянцы с восторгом заказывают шашлык и ребра, отмечая не только вкус, но и украинские способы маринования.

"Есть клиенты, которые приходят и говорят: 'Мы хотим только ваши ребра. Мы таких нигде не ели", - рассказывает Николай.

Но не только вкус поражает итальянцев. Их искренне удивляет атмосфера украинского заведения - возможность долго сидеть, ужинать, слушать музыку.

"Они говорят: 'У вас как дома! У них все - по таймеру. А у нас - как дома: можно расслабиться, пообщаться, насладиться. Это им очень импонирует", - добавляет он.

Украинское гостеприимство, живая музыка, искренность и тепло - все это создает опыт, которого не найдешь в типичных итальянских ресторанах. И именно это превращает украинскую кухню для итальянцев в нечто большее, чем просто вкусную еду.