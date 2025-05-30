Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)

Сьогодні, 30 травня, у більшості українських шкіл пролунали останні дзвоники. Попереду - сезон випускних, який завжди викликає хвилювання, сльози радості й незабутні спогади.
З цієї нагоди РБК-Україна (проект Styler) вирішило згадати, якими були на своїх шкільних випускних ті, кого нині знає вся країна. Архівні фото українських зірок - у нашому матеріалі.
Один із найяскравіших артистів сучасної сцени Дмитро Монатік для свого випускного обрав чорний костюм з червоною краваткою, а на фото з того дня - ще з дредами - позує біля рідної школи у Луцьку в компанії однокласників. Впізнати майбутню зірку на архівному знімку непросто!
На архівному кадрі, який 39-річна співачка свого часу запостила у сторіз, вона позує разом з однокласниками, стоячи на задньому плані - тому її червону сукню роздивитися непросто.
Згодом артистка показала обрізане фото, де вже краще видно її зачіску, макіяж і сережки. У підписі Кекелія зізналася: без підказки фанам було б складно впізнати її, адже за два десятиліття вона, за власними словами, дуже змінилася.
Віра Кекелія на шкільному випускному (скріншот)
Сьогодні Світлана Тарабарова має яскравий впізнаваний образ - насичене руде волосся, яке давно стало її візитівкою. Втім, так було не завжди. На шкільному випускному співачка виглядала зовсім інакше: вона була блондинкою і вже тоді не боялася сміливих рішень.
Для урочистого вечора обрала пурпурову сукню з прозорими вставками та без бюстгальтера, демонструючи свій творчий характер ще зі шкільної лави.
Світлана Тарабарова з однокласницями (фото: instagram.com/tarabarova)
Дивлячись на архівне фото співачки зі шкільного випускного, можна впевнено сказати: роки майже не вплинули на її зовнішність.
Майбутня зірка сцени Олена Тополя, яку зараз більше знають як Alyosha, на шкільному випускному виглядала досить стримано. Втім, її образ не був банальним - сукня вирізнялася незвичною формою та креативністю, що вже тоді натякало на артистичну натуру співачки.
Ось такою була Леся Нікітюк після закінчення дев’ятого класу. Її образ – максимально простий і стриманий: біла кофтина, джинсова куртка та мінімум пафосу. Скромно, але зі стилем - як і пасує майбутній телеведучій з народним почуттям гумору.
Співачка та блогерка закінчила школу у 2018-му, тож її випускний образ суттєво відрізняється від решти. Для особливої події вона обрала сукню смарагдового кольору з ефектним розрізом, що додав їй яскравості та сучасного шарму.
Виконавець проявляв свою оригінальність ще з молодих років - для випускного вечора він власноруч пошив свій костюм.
Під час випускного акторка виглядала цілком традиційно - у шкільній формі з білим фартухом та бантами в волоссі, як і більшість її однокласниць.
Наприкінці 11-го класу майбутня реперка вибрала яскраву сукню та світлий макіяж, який підкреслював її природну красу.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram-сторінки Монатіка, Alyona Alyona, Вікторії Булітко, Віталія Козловського, Анни Трінчер Лесі Нікітюк, Олени Тополі, Ірини Федишин, Світлани Тарабарової.