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8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про це

Субота 15 березня 2025 10:10
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8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про це Деніел Редкліфф і Джессіка Честейн (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Освіта - це важливо, але іноді талант, наполегливість і сміливість ризикувати можуть привести до успіху швидше, ніж шкільний атестат. Деякі знаменитості вирішили кинути навчання заради своєї мрії - і не прогадали. Вони зробили ставку на кар’єру, і сьогодні їхні імена знає весь світ.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 8 зірок, які залишили школу, щоб досягти успіху, і жодного разу про це не пошкодували.

Крістен Стюарт

Крістен Стюарт покинула середню школу, коли її акторська кар'єра стала надто інтенсивною. Формальну освіту вона завершила під час зйомок у "Сутінках" - франшизі, яка зробила її всесвітньо відомою.8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про цеКрістен Стюарт (фото: Вікіпедія)

Емма Стоун

Емма Стоун також не закінчила середню школу. Вона використала навички, здобуті в школі, зокрема PowerPoint, щоб створити презентацію й переконати батьків дозволити їй залишити навчання заради акторської кар'єри.8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про цеЕмма Стоун (фото: Вікіпедія)

Раян Ґослінг

Раян Ґослінг також кинув школу, але, на відміну від багатьох інших знаменитостей, вже мав значні успіхи в акторській кар'єрі. До того часу він накопичив чималий досвід завдяки своїй дитячій кар'єрі, а рішення залишити навчання ухвалив під час зйомок серіалу "Молодий Геркулес".8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про цеРаян Ґослінг (фото: Вікіпедія)

Ріанна

Ріанна не отримала атестат про середню освіту, але натомість здобула мільярдний статок і кілька премій "Греммі". Відмова від навчання була ризикованим кроком, проте для уродженки Барбадосу цей вибір повністю виправдав себе.8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про цеРіанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен покинула школу у 14 років, коли її помітили скаути в Бразилії. Її кар’єра стрімко злетіла, і зрештою вона стала однією з найвідоміших моделей в історії моди.8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про цеЖизель Бюндхен (фото: instagram.com/gisele)

Джессіка Честейн

Лауреатка премії "Оскар" Джессіка Честейн покинула школу, зізнавшись, що навчання не було її пріоритетом. Вона часто пропускала заняття, через що не змогла отримати атестат про середню освіту.8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про цеДжессіка Честейн (фото: Вікіпедія)

Джуд Лоу

Кинути школу значно простіше, коли маєш чіткий план на майбутнє. Джуд Лоу отримав роль у телевізійному шоу у 16 років, і його батьки погодилися, щоб він залишив навчання заради нової кар’єри.8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про цеДжуд Лоу (фото: Вікіпедія)

Деніел Редкліфф

Життя Деніела Редкліффа кардинально змінилося, коли він отримав роль Гаррі Поттера, через що він так і не закінчив середню школу. Хоча у нього немає традиційного досвіду випускника, натомість він здобув унікальні знання та пережив незабутні моменти, які ніхто не зможе в нього відібрати.8 зірок, які кинули школу заради кар’єри і не пошкодували про цеКадр з фільму "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2"

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