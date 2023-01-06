Їх треба декларувати. Українцям пояснили, як зараз вивезти тварин за кордон

Що слід знати власникам тварин?

Митна декларація зберігається на період тимчасового виїзду і пред'являється митним органам при поверненні громадянина.



Крім того, домашні тварини під час переміщення через державний кордон підлягають ветеринарно-санітарному контролю.

Які документи потрібні для вивезення тварини?

Ветеринарний сертифікат (свідоцтво) форма №1, виданий не пізніше ніж за 5 днів до дати від'їзду. Цей документ є основою видачі міжнародного ветеринарного сертифіката для перетину кордону. Для отримання ветеринарного свідоцтва слід звернутися до державної установи ветеринарної медицини за місцем проживання.

При перетині кордону ветеринарне свідоцтво обмінюється на міжнародний ветеринарний сертифікат, підписаний державним інспектором ветеринарної медицини країни походження. На українській стороні такі функції виконують співробітники Державної служби безпеки продуктів та захисту споживачів.

Ветеринарний сертифікат видається лише за умови, що тварина:

клінічно здорова;

має міжнародний ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка;

чипована;

вакцинована проти сказу не раніше як за 30 діб до дати отримання ветеринарного свідоцтва;

має результати лабораторного дослідження сироватки крові на наявність антитіл до збудника сказу.

дослідження на титр антирабічних антитіл здійснюється на зразку крові, не менше ніж через 30 днів після попередньої вакцинації та принаймні за 3 місяці до дати видачі сертифіката.

Вивезення неідентифікованих тварин чи тварин без відповідних ідентифікаційних, ветеринарних та інших супровідних документів забороняється.