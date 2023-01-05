ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кожну тварину кличе на ім'я: українка рятувала з-під обстрілів РФ майже 200 собак та котів

Новость на русском →
Четвер 05 січня 2023 17:03
Кожну тварину кличе на ім'я: українка рятувала з-під обстрілів РФ майже 200 собак та котів Українка врятувала тварин з-під російських обстрілів (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Руські Тишки Харківської області Олена Бубенко під час російської окупації доглядала за майже 200 собак та котів. Жінка рятувала їх з-під обстрілів та ховала у підвалі.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Харків.

Як жінка рятувала тварин

До російського вторгнення в Україну родина Олени мала притулок для півсотні тварин, а також господарство - тримали кіз, качок, курей та гусей. Однак, російські окупанти повністю зруйнували три будинки родини, згоріли сараї та льох завалило.

Кожну тварину кличе на ім'я: українка рятувала з-під обстрілів РФ майже 200 собак та котівУкраїнка врятувала від російських обстрілів 200 собак та котів (suspilne.media)

"Я не змогла виїхати, не змогла покинути тварин. У мене багато моїх собак лишилось, а чужих, яких люди покинули, коли виїжджали, хто їм би допомагав? Їх не було кому годувати", - говорить жінка.

До того ж жінка кожну тварину кличе на ім'я.

Під час постійних обстрілів вона годувала 153 собаки. Деяких собак вже забрали люди, які вже повернулись додому.

Скільки тварин було до війни

До нападу РФ у Олени було 57 тварин, але 11 з них згоріли, а 8 зникли, 38 - залишилися.

Зараз на території будинку жінки живе 67 собак, а загалом годує зараз близько 97 собак.

Кожну тварину кличе на ім'я: українка рятувала з-під обстрілів РФ майже 200 собак та котівУкраїнка врятувала від російських обстрілів 200 собак та котів (suspilne.media)

Корми для тварин Олені передають волонтери, адже щодня собаки з'їдають по чотири мішки сухого корму.

"На вогнищі ми варимо кашу собакам. І навіть коли були обстріли собі варили. Чай гріли, тому що ні газу не було, нічого не було", - згадує жінка.

Кожну тварину кличе на ім'я: українка рятувала з-під обстрілів РФ майже 200 собак та котівУкраїнка врятувала від російських обстрілів 200 собак та котів (suspilne.media)

Також Олена замовляє будки для тварин, небайдужі люди зібрали 120 тисяч гривень.

"У мене є мрія, що люди повернуться й заберуть своїх собак додому, а ті, що лишаться, вже будуть моїми", - додала вона.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом рятували собаку, який впав у каналізацію.

Також рятувальники показали свого пса-талісмана Мажора, який цілком може стати конкурентом знаменитому Патрону.

Читайте РБК-Україна в Google News
собаки коты