Кожну тварину кличе на ім'я: українка рятувала з-під обстрілів РФ майже 200 собак та котів

У селі Руські Тишки Харківської області Олена Бубенко під час російської окупації доглядала за майже 200 собак та котів. Жінка рятувала їх з-під обстрілів та ховала у підвалі.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Харків.

Як жінка рятувала тварин

До російського вторгнення в Україну родина Олени мала притулок для півсотні тварин, а також господарство - тримали кіз, качок, курей та гусей. Однак, російські окупанти повністю зруйнували три будинки родини, згоріли сараї та льох завалило.

Українка врятувала від російських обстрілів 200 собак та котів (suspilne.media)

"Я не змогла виїхати, не змогла покинути тварин. У мене багато моїх собак лишилось, а чужих, яких люди покинули, коли виїжджали, хто їм би допомагав? Їх не було кому годувати", - говорить жінка.

До того ж жінка кожну тварину кличе на ім'я.

Під час постійних обстрілів вона годувала 153 собаки. Деяких собак вже забрали люди, які вже повернулись додому.

Скільки тварин було до війни

До нападу РФ у Олени було 57 тварин, але 11 з них згоріли, а 8 зникли, 38 - залишилися.

Зараз на території будинку жінки живе 67 собак, а загалом годує зараз близько 97 собак.

Українка врятувала від російських обстрілів 200 собак та котів (suspilne.media)

Корми для тварин Олені передають волонтери, адже щодня собаки з'їдають по чотири мішки сухого корму.

"На вогнищі ми варимо кашу собакам. І навіть коли були обстріли собі варили. Чай гріли, тому що ні газу не було, нічого не було", - згадує жінка.

Українка врятувала від російських обстрілів 200 собак та котів (suspilne.media)

Також Олена замовляє будки для тварин, небайдужі люди зібрали 120 тисяч гривень.

"У мене є мрія, що люди повернуться й заберуть своїх собак додому, а ті, що лишаться, вже будуть моїми", - додала вона.