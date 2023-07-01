Их никогда не существовало. "Украинские" слова, которые придумала советская власть, чтобы осквернить наш язык

Советская власть и российская пропаганда десятилетиями придумывали слова, которые якобы являются украинскими, чтобы сделать наш язык смешным и нелепым. Беда, что этот миф прижился и кое-где до сих пор бытует.

Об этом рассказал филолог Андрей Шимановский на своей странице в Instagram.

Какие "украинские" слова придумала советская власть

"Слова типа "пикогляд", "розчепірка", "спалахуйка" придумали советские квн-щики с целью высмеивания украинского языка. А российская пропаганда занимается этим до сих пор", - говорит эксперт.

Филолог отмечает, что перед оккупацией Крыма пророссийская газета "Крымский телеграфь" опубликовала статью под названием "Язык твой - враг мой" с перечнем таких придуманных слов.

"Подобных публикаций было множество, и беда в том, что часть украинцев считает, что они действительно наши. И довольно часто люди отказываются переходить на украинский язык, потому что считают его каким-то смешным, сельским, несерьезным. Поэтому даже ради шутки не нужно употреблять эти слова в речи", - подчеркивает Шимановский.

Список вымышленных слов, которые разгоняет российская пропаганда (скриншот с видео)

Как проверить, украинское ли это слово

Если сомневаетесь, является ли это слово украинским, то стоит проверить его в "Великому тлумачному словнику української мови" (или в его онлайн версии).

Если возникают трудности с переводом фразеологизмов или терминов можно воспользоваться русско-украинскими словарями.

На ресурсе Словообразование можно найти украинские варианты заимствованных слов. А на сайте Словопедия есть церковно-обрядовая терминология и перечень англицизмов.