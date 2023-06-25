Стереотипи про українську мову, які нав'язала нам російська пропаганда

Про українську мову склалося чимало стереотипів, пов'язаних із виникненням та розвитком, частина з них була вигадана російською пропагандою. Деякі із них побутують у нашому суспільстві й досі. Часто саме через них деякі українці не хотіли нею спілкуватися.

Про це розповів філолог Андрій Шимановський на своїй сторінці в Instagram .

Стереотип про походження від російської

Українська мова виокремилася від східнослов'янської підгрупи балто-слов'янської гілки індоєвропейських мов. У Київській Русі простий люд розмовляв давньоукраїнською мовою, або давньоруською народно мовою. Це зовсім не російська, а наступниця праслов'янської мови, з діалектних масивів якої виникли українська, білоруська та російська.

Мова діалектів та суржику

Усі слов'янські мови мають діалекти, наприклад у білоруській є трасянка. Суржик переважно з'явився через агресивну радянську політику та внаслідок впливу російської мови шляхом розмивання нормативних норм у вимові, відмінюванні, уживанні слів та фразеологізмів.

Попри заборони і перекручування, українська мова змогла зберегти індивідуальні риси. До них належать:

літери ї, є, ґ

префікси якнай-, щонай-

пестливі форми прислівників

Це є підтвердженням існування окремої української літературної мови, яка не позбавлена регіональних особливостей.

Близька спорідненість із російською

Значна частина українців є білінгвами й розуміє російську мову, бо вимушено чула її або вивчала за часів СРСР. А от росіяни, які ніколи не вивчали або не чули українську, не розуміють її, або розуміють не повністю, або розуміють неправильно.

У лексичному складі найближчою до української мови є:

білоруська мова - 84% спільної лексики

польська - 70% спільної лексики

словацька - 68% спільної лексики

російська - 62% спільної лексики

Схід України "завжди" говорив російською

Агресивна мовна політика мала вплив на частину України, яка входила до її складу. На землях України, які належали до складу Австро-Угорської імперії, було менше обмежень щодо використання української мови.

Попри заборони українська мова змогла зберегти самобутні елементи і є рідною для понад 70% українців (скриншот)

Зросійщення сходу сприяла вимушена міграція через колективізацію, розкуркулення, голодомор, індустріалізацію, репресії та Другу світову війну. Мовна політика часів застою зменшила кількість і якість україномовних видань та витіснила українську із більшості сфер життя.

Трудові мігранти в СРСР використовували російську як основну для комунікацій. Як результат - українська поступово виходила з ужитку на побутовому рівні. Саме це й спричинило домінування російської, особливо в містах.

Там це стало наслідком мовної політики у вищій школі та "покріпачення" селян: до кінця 60-х років у селян забрали паспорти, і виїхати вони не мали права без дозволу голови колгоспу/радгоспу навіть на навчання.