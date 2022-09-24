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Їдять кукурудзу та кабачки: на Волині дикі свині "атакують" села

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Волинська область, Субота 24 вересня 2022 17:55
Їдять кукурудзу та кабачки: на Волині дикі свині "атакують" села На Волині дикі свині нищать урожай (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На Волині дикі свині вже кілька місяців тероризують два села. Звірі цілими родинами вибігають з лісу та нищать урожай і підходять впритул до будинків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, свиней місцеві постійно виганяють зі своїх городів, але ті щоразу повертаються.

Місцеві жителі тварин на своїх подвір'ях бачать вже кілька місяців. Свині нищать кукурудзу, біб та кабачки. За день свині навідуються до села по кілька разів.

Їдять кукурудзу та кабачки: на Волині дикі свині &quot;атакують&quot; селаНа Волині села "атакували" дикі свині (скрін)

Також, щоб хоч якось вберегти врожай від непроханих гостей, люди лякають їх палицями, і навіть гучною музикою.

"Вже й радіо вішали, щоб відігнати. Ну одну ніч не прийшли, а далі щоночі були", - розповідають мешканці.

До того ж у лісі для диких тварин облаштували годівниці, але вони все одно ідуть до людей.

"Їм хочеться дикого, свого, природнього. Так само як і людині - свободи хочеться, волі", - каже лісник Михайло.

Їдять кукурудзу та кабачки: на Волині дикі свині &quot;атакують&quot; селаЛісник Михайло розповів, як боротися з дикими свинями (скрін)

За його словами, виловлювати тварин не може, адже треба дозвіл екологів і сприяння громади. Тож чекають, коли з відпустки вийде староста, адже він обіцяє, що набіги свиней обговорять на нараді.

"Говорили про цю проблему, але вона, бачу, набирає більших обертів. То доведеться зустріч робити", - сказав староста округу Володимир Томашук.

Їдять кукурудзу та кабачки: на Волині дикі свині &quot;атакують&quot; селаНа Волині села "атакували" дикі свині (скрін)

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобильському заповіднику показали диких кабанчиків.

Також ми писали, що у лісі на Волині народилися дикі кабанчики та показали фото тварин.

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