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В Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой (фото)

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Чернобыль, Понедельник 11 июля 2022 11:12
В Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой (фото) В Чернобыле показали диких кабанов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике, несмотря на войну, жизнь продолжается. Животные наслаждаются летом и с удовольствием занимаются своими делами. Так, на снимке показали диких кабанов, которые бегут по дороге.

Фото опубликовано на официальной странице заповедника.

"Понедельник. Выбираем путь и двигаемся вперед", - подписали кадр с дикими свиньями.

В Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой (фото)В Чернобыле живут дикие свиньи (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что интересного о диких кабанах

Тело свиней покрыто жесткой щетиной и обычно несколько более тонким мехом, но часто мех очень мизерный, только хвост слегка покрыт короткими волосками. Окрас от темно-серого до черного или коричневого.

Многие особи имеют бакенбарды и гриву на затылке. Молоденькие кабанчики полосатые. Морда у них удлинена, у самцов выступают клыки.

Дикая свинья имеет один из самых обширных ареалов среди наземных млекопитающих, и такой широкий современный ареал сформировался благодаря расселению вида при содействии человека. Этот вид сейчас встречается в дикой или одичавшей форме на всех континентах, за исключением Антарктиды и на многих океанических островах.

В Украине вид распространен в Карпатах (до высоты 1800 м), в лесной и лесостепной полосах. Свинья дикая — одна из самых известных охотничьих зверей, ценная для мяса, кожи, щетины и клыков.

А еще мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного "семьянина". Он многое делает для своих малышей.

А также мы сообщали 10 интересных фактов об уже в Чернобыле.

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