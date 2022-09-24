Едят кукурузу и кабачки: на Волыни дикие свиньи "атакуют" села

На Волыни дикие свиньи уже несколько месяцев терроризируют две деревни. Звери целыми семьями выбегают из леса и уничтожают урожай и подходят вплотную к домам.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В частности, свиней местные постоянно выгоняют из своих огородов, но те каждый раз возвращаются.

Местные жители животных на своих дворах видят уже несколько месяцев. Свиньи уничтожают кукурузу, бобы и кабачки. За день свиньи наведываются в село по несколько раз.

На Волыни села "атаковали" дикие свиньи (скрин)

Также, чтобы хоть как-то уберечь урожай от незваных гостей, люди пугают их палками и даже громкой музыкой.

"Уже и радио вешали, чтобы отогнать. Ну, одну ночь не пришли, а там каждую ночь были", - рассказывают жители.

К тому же, в лесу для диких животных обустроили кормушки, но они все равно идут к людям.

"Им хочется дикого, своего, естественного. Так же как и человеку - свободы хочется, воли", - говорит лесник Михаил.

Лесник Михаил рассказал, как бороться с дикими свиньями (скрин)

По его словам, вылавливать животных не может, ведь нужно разрешение экологов и содействие общины. Так что ждут, когда из отпуска выйдет староста, ведь он обещает, что набеги свиней обсудят на совещании.

"Говорили об этой проблеме, но она, вижу, набирает большие обороты. Это придется встречу делать", - сказал староста округа Владимир Томашук.

На Волыни села "атаковали" дикие свиньи (скрин)