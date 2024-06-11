Їдете в подорож? 5 справ, які необхідно зробити на кухні перед від'їздом

Між пакуванням речей і всіма справами, важливо переконатися, що ви не залишите свій дім у повному безладі. Не страшно залишити ліжко незастеленим, але дуже важливо приділити трохи більше уваги кухні, перш ніж вирушати в дорогу.

Про те, що обов'язково треба зробити на кухні перед від'їздом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Приберіть несвіжі продукти з холодильника

Не надто приємно повертатися до гнилої чи запліснявілої їжі. Тож все не надто свіже, що знаходиться в контейнерах для приготування їжі, має йти на смітник - якщо ви не з'їсте це перед поїздкою.

З'ясуйте, що в холодильнику може витримати можливе відключення електроенергії і відсутність холоду, а що - ні.

Якщо поїздка буде тривала, варто подумати про те, щоб віддати або утилізувати фрукти і овочі - теж саме стосується соусів та заправок для салатів.

Відкриті пляшки соку та газованої води також слід викинути, а от те, що ніколи не відкривали або зберігали в бляшанці, можна залишити, якщо термін придатності закінчується пізніше вашого повернення.

Перевірте шафки або комору

Свіжі продукти, які ви можете зберігати поза холодильником, також мають бути з'їдені або утилізовані.

Чи то буханець хліба, чи то відкритий пакет чипсів - ці речі можуть приваблювати дрібних комах - і, як мінімум, зіпсуються, якщо поїздка тривала.

Тож не забудьте утилізувати те, що не зберігається довго. А також складіть список того, що потрібно замінити, щоб знати, чим запастися, коли повернетеся з подорожі.

Від'єднайте будь-які подовжувачі

Рекомендують вимикати всі подовжувачі, які не мають захисту від перенапруги, коли ви залишаєте свій будинок на тривалий час.

Це пов'язано з тим, що, якщо трапиться негода або виникнуть раптові проблеми з лініями електропередач, це може призвести до перепадів напруги і псування увімкнених приладів, або, що ще гірше, спричинити пожежу.

Вимкніть з розетки малі прилади

Хоча можна не замислюватися про те, що мікрохвильовка або кавоварка, якими ви користуєтеся щодня, залишаються увімкненими в розетки, дуже важливо вимикати ці прилади з мережі перед тим, як їхати.

Адже несподівані перепади напруги і непомітні пошкодження на дротах можуть спричинити коротке замикання - що може спричинити пожежу.

Крім цього, вимкнення з розетки дрібних приладів також допоможе зменшити рахунок за електрику - адже всі прилади, ввімкнені в мережу, споживають електроенергію.

Викиньте сміття

Винесення сміття, можливо, найменш "помітна" справа в списку. Проте це ледь не найважливіше - адже сміття, яке залишається в зачиненій оселі, не лише створює їдкий запах, а й слугує чудовою їжею для комах-шкідників.

Тож, навіть якщо сміття зовсім трохи, не варто забувати про цей момент, якщо не хочете мати зайвого клопоту після.