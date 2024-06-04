Зіпсуєте подорож: 5 поширених помилок людей, коли вони збирають валізи

Пакувати речі у поїздку потрібно компактно, не забути нічого важливого і не переплачувати за додатковий багаж. До цього слід підійти серйозно та уникнути деяких помилок, які призведуть до напруженої подорожі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart .

Занадто пізно або рано збираєте речі

Якщо ви збираєте речі надто рано, то підготовка до подорожі стає більш напруженою, оскільки ви ведете своє повсякденне життя без речей, які вже спакували. Але якщо залишити це на останню хвилину, то ви, швидше за все, забудете про найнеобхідніше, поспішаючи.

Почніть наповнювати валізу приблизно за тиждень для тривалої поїздки та за кілька днів до короткої. Виділіть собі достатньо часу, щоб випрати білизну, перевірити погоду, спланувати заходи та придбати всі необхідні речі.

Ви вибрали не ту валізу

Перш ніж вирішити, що взяти з собою, потрібно визначити, який розмір і тип багажу найкраще підійде для подорожі.

Підберіть розмір багажу, щоб у вас було трохи додаткового місця для будь-яких сувенірів, які ви можете купити додому.

Ви не спланували свій гардероб

Досвідчені подорожувальники можуть тижнями їздити лише з ручною поклажею чи рюкзаком, адже вони беруть з собою правильно спланований список речей.

Потрібно добре обдумати, які ви місця збираєтесь відвідати та яка там погода.

Не перевіряти обмеження ваги та розмірів валіз

Важливо ознайомитися з правилами авіаперевізника та обмеженнями, які він встановив на розмір та вагу багажу. Це може здаватися нудним та непотрібним, але точно вбереже від неприємних сюрпризів та незапланованих витрат в аеропорту.

Лише після того, як ви переконаєтеся, що ваші сумки та валізи відповідають встановленим параметрам, можна починати збиратися. А коли закінчите, не забудьте зважити те, що берете із собою - можливо, вам доведеться залишити щось удома чи перепакувати.

Брати зайве

Часто люди беруть у відпустку занадто багато речей та використовують половину з них. Решта ж просто безцільно подорожує світом, займаючи місце та ускладнюючи пересування.

Добре продумайте, що потрібно взяти із собою. Підберіть одяг так, щоб з нього можна було скласти якомога більше комбінацій та використати у різних ситуаціях - і для відпочинку на пляжі, і для вечері у ресторані.

Особливу увагу потрібно звернути на взуття. Якщо мова йде не про шльопанці чи сандалі, взуття займатиме занадто багато місця. Оберіть 2 - 3 універсальні пари з вашого гардероба, а найоб'ємнішу з яких взуйте у дорогу.