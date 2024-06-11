Едете в путешествие? 5 дел, которые необходимо совершить на кухне перед отъездом

Между упаковкой вещей и всеми делами важно убедиться, что вы не оставите свой дом в полном беспорядке. Не страшно оставить постель незастеленной, но очень важно уделить немного больше внимания кухне, прежде чем отправляться в путь.

О том, что обязательно нужно сделать на кухне перед отъездом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Уберите несвежие продукты из холодильника

Не очень приятно возвращаться к гнилой или заплесневелой пище. Так что все не слишком свежее, что находится в контейнерах для приготовления пищи, должно отправляться на помойку - если вы не съедите это перед поездкой.

Выясните, что в холодильнике может выдержать возможное отключение электроэнергии и отсутствие холода, а что - нет.

Если поездка будет продолжительна, стоит подумать о том, чтобы отдать или утилизировать фрукты и овощи - то же самое касается соусов и заправок для салатов.

Открытые бутылки сока и газировки также следует выбросить, а вот то, что никогда не открывали или хранили в банке, можно оставить, если срок годности истекает позже вашего возвращения.

Проверьте шкафчики или амбар

Свежие продукты, которые можно хранить вне холодильника, также должны быть съедены или утилизированы.

Или это буханка хлеба, или же открытый пакет чипсов - эти вещи могут привлекать мелких насекомых - и, как минимум, испортятся, если поездка продолжительная.

Не забудьте утилизировать то, что не хранится долго. А также составьте список того, что понадобиться заменить, чтобы знать, чем запастись, когда вернетесь из путешествия.

Отсоедините любые удлинители

Рекомендуют выключать все удлинители, не имеющие защиты от перенапряжения, когда вы покидаете свой дом на длительное время.

Это связано с тем, что, если произойдет буря или возникнут внезапные проблемы с линиями электропередач, это может привести к перепадам напряжения и порче включенных приборов, или, что еще хуже, вызвать пожар.

Выключите из розетки маленькие приборы

Хотя можно не задумываться о том, что микроволновка или кофеварка, которыми вы пользуетесь каждый день, остаются включенными в розетки, очень важно выключать эти приборы из сети перед тем, как уезжать.

Ведь неожиданные перепады напряжения и незаметные повреждения на проводах могут вызвать короткое замыкание - что может привести к пожару.

Кроме этого, выключение из розетки мелких приборов также поможет снизить счет за электричество - ведь все приборы, включенные в сеть, потребляют электроэнергию.

Выбросьте мусор

Вынос мусора, возможно, наименее "заметное" дело в списке. Однако это едва ли не самое важное - ведь мусор, остающийся в закрытом доме, не только создает едкий запах, но и служит прекрасной пищей для насекомых-вредителей.

Так что даже если мусора совсем немного, не стоит забывать об этом моменте, если не хотите иметь лишних хлопот после.