Їдете у Карпати вперше? Ось що обов’язково потрібно знати туристам

Вперше збираєтеся в мандрівку Карпатами? Це чудовий вибір! Проте, щоб подорож принесла лише приємні враження, варто знати кілька важливих речей.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найважливіші поради для новачків, які стосуються одягу, їжі, води, аптечки, погоди та маршрутів.
Похід у гори вимагає продуманої екіпіровки. Найзручнішим варіантом буде спортивний або туристичний одяг, який не сковує рухів і не натирає. Важливо мати зручний рюкзак, що добре сидить на спині та вміщує усе необхідне.
Не забудьте про теплі речі - навіть влітку в горах може бути холодно. Обов’язково візьміть термобілизну, флісову кофту та куртку, яка захищає від вітру й дощу.
Взуття - міцні кросівки або трекінгові черевики, які надійно фіксують голеностоп і не ковзають.
Раціон у поході повинен бути ситним, але легким для перенесення. Оптимально брати тушонку, в’ялене м’ясо, крупи швидкого приготування (гречка, вівсянка), сухофрукти, горіхи та батончики. Ідеально підійдуть страви, які просто залити окропом - сушені супи, локшина, каші.
Їжу готують або на вогнищі, або на газових пальниках. Якщо йдете групою, зручно готувати на багатті - одночасно кілька страв. Газовий пальник стане в пригоді в негоду або в місцях, де не можна розвести вогонь.
Гірська погода мінлива - за лічені хвилини сонце може змінитись зливою. Завжди перевіряйте прогноз напередодні походу. Влітку найкращий місяць для мандрівок - серпень, коли найстабільніша погода.
Якщо хочете побачити яскраві кольори осені - вирушайте у вересні або жовтні. Але пам’ятайте про короткий день і прохолодні ночі. Для зимових мандрів потрібно мати окреме спорядження та досвід.
Найважливіше - завжди мати із собою воду. Рекомендована норма - 1,5-2 літри на людину в день. Плануйте зупинки так, щоб мати доступ до природних джерел - більшість маршрутів пролягають саме біля них.
У горах не завжди зручно кип’ятити воду, особливо якщо немає дров чи погана погода. Саме тому газовий пальник з балонами - дуже корисна річ. І не забудьте запальничку або сірники!
Аптечка в горах - обов’язкова. Покладіть у неї знеболювальні, протизапальні, пластирі, бинт, засоби для обробки ран, ліки від застуди. Не забудьте про сонцезахисний крем, репеленти від комарів і кліщів.
Комарів у Карпатах небагато, а от кліщі - доволі поширене явище. Також візьміть з собою засоби гігієни: вологі серветки, маленький гель для душу, щітку, пасту. Для ночівлі на природі стане у пригоді туристичний каремат і дощовик.
Гора Хом’як (1542 м)
Ідеальний вибір для першого сходження. Маршрут проходить через хвойні ліси й гірські галявини, а ближче до вершини стає кам’янистим і крутим. Пейзажі неймовірні, а дорога - безпечна.
Гора Говерла (2061 м)
Найвища вершина України, старт із турбази «Заросляк». Маршрут промаркований, але дуже популярний - приготуйтеся до натовпів. Підйом займає кілька годин, краєвиди - неймовірні.
Сколівські Бескиди (до 1300 м)
Підходять для новачків, багато різних маршрутів. Тут є водоспади, скелі, ліси та стародавня фортеця Тустань. Старт - місто Сколе, куди легко дістатися поїздом або автотрасою.
Гора Парашка (1268 м)
Один із найпопулярніших маршрутів у Бескидах. Стежка не надто складна, але тривала - до 20 км у два боки. Підходить для фізично підготовлених мандрівників.
Гора Лопата (1211 м)
Похід доступний, але трохи довший - до 25 км. По дорозі - ліс, галявини й чудові краєвиди. Можна поєднати з відвідинами водоспаду Кам’янка чи скель Довбуша.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайти Trip Advisor, Lifehacker, Piligrim.ua.