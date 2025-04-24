"Місце щастя": де найкраще сісти в автобусі для довгої поїздки
Вибір місця в автобусі особливо важливий під час далеких переїздів. Яке місце буде найбільш безпечним та зручним?
РБК-Україна (проект Styler) зібрало поради, які допоможуть вам зробити подорож максимально комфортною та безпечною.
Кому яке місце пасує
У кожного пасажира - свої вподобання. Комусь зручно сидіти біля вікна, інші шукають лише перший ряд, а деякі віддають перевагу останньому. Але існують загальні фактори, які варто враховувати всім:
Безпека. Важливо обирати місце, яке забезпечить максимальний захист у разі аварійної ситуації.
Розташування в салоні. Одні місця мають кращий огляд, інші - зручніші для сну чи пересування.
Близькість до дверей. Це може бути зручно, але має свої мінуси – особливо взимку.
Неможливо назвати однозначно найкращі місця - адже все залежить від моделі автобуса. Навіть нумерація може починатися спереду або ззаду. Тому варто орієнтуватися на схему салону конкретного рейсу перед бронюванням.
Найбезпечніші й найризикованіші місця в автобусі
Хоч аварії з автобусами трапляються нечасто, варто подбати про власну безпеку заздалегідь. За статистикою, деякі місця вважаються більш небезпечними:
- Перший ряд, праворуч біля проходу: найбільш вразливі при лобовому зіткненні.
- Останній ряд: пасажири ризикують при зіткненні ззаду або різких гальмуваннях.
- Місця зліва: ця сторона найближча до зустрічного потоку автомобілів.
Натомість безпечнішими вважаються такі місця:
- Посередині автобуса біля проходу: зменшують ризик ударів і легше евакуюватися.
- Місця за водієм: саме в цій частині автобусу ймовірність пошкодження найменша.
Хоча жодне місце не гарантує абсолютного захисту, краще заздалегідь подумати про свою безпеку.
Усі місця в автобусі відрізняються по рівню комфорту та безпеки (фото: Freepik.com)
Що ще враховувати: двері, задній ряд та другий поверх
Місця біля дверей мають свої нюанси. Вони не надто зручні в холодну пору:
- Взимку сюди потрапляє холодне повітря, що викликає дискомфорт.
- Крісла тут не розкладаються, тож подрімати складно.
- Зате можна швидко вийти з автобуса, не чекаючи, поки всі інші зберуть речі.
Задній ряд - ще одне неоднозначне рішення:
- Крісла не відкидаються, тому важко розслабитися.
- Трясе найбільше, не кожен витримає таку поїздку.
- Також із задніх рядів гірше видно екран чи гіда, особливо якщо в автобусі лише один монітор.
У двоповерхових автобусах слід враховувати різницю між поверхами. На першому - доступ до туалету та води, але менше огляду. На другому - краєвиди чудові, але менше простору, і треба підійматися сходами.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Trip Advisor та Solo Travelling.