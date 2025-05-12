Що взяти у відпустку, щоб не зіпсувати собі подорож: список речей, про які всі забувають
Планування відпустки завжди починається з валізи, але навіть досвідчені мандрівники регулярно забувають важливі дрібниці. Найгірше - зрозуміти, що щось забуто, коли вже пізно повертатися.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає які речі часто забувають, але вони можуть врятувати або зіпсувати ваш відпочинок.
Зарядні пристрої та перехідники
Найпоширеніше, що забувають туристи - зарядка до телефона чи фотоапарата. Якщо без камери ще можна обійтись, то телефон без зарядного - справжня проблема.
Купити новий пристрій за кордоном можна, але це витрати часу і грошей. Ще гірше - не мати перехідника до місцевої розетки, адже тоді навіть ваша зарядка не допоможе.
Гігієна та косметика
Щітка, паста, гребінець, креми - дрібниці, які найчастіше забувають у поспіху. Зазвичай їх планують покласти в останній момент, але просто не встигають.
Якщо ви користуєтесь специфічними засобами (гіпоалергенна косметика чи медичні креми) - краще мати запас. Завжди тримайте окремий дорожній набір з міні-версіями улюблених засобів.
Аптечка першої допомоги
Без ліків, які ви приймаєте регулярно, подорож може обернутися катастрофою. Не всі препарати можна купити за кордоном, а іноді для цього потрібен рецепт.
Візьміть з собою знеболювальні, жарознижувальні, пластирі та антисептики. Особливо важливо мати аптечку у країнах з мовним бар'єром або специфічною кухнею.
Документи і їх копії
Забутий паспорт або квиток може зіпсувати всю поїздку ще в аеропорту. Завжди перевіряйте наявність документів двічі та зробіть їхні копії.
Зберігайте папери у захищеній папці та тримайте її при собі. Втрата документів за кордоном може обернутись величезними проблемами.
Додатковий одяг і білизна
Спідня білизна - це не та річ, на якій слід економити простір. Беріть кілька додаткових пар на випадок непередбачуваних ситуацій. Погода змінюється, одяг може промокнути або загубитись. Особливо не забудьте теплі речі - навіть у тропіках бувають холодні ночі.
Замки на багаж
Багажний замок - недорогий, але корисний засіб захисту. Він може врятувати речі від крадіжки або стороннього доступу. У деяких країнах навіть співробітники аеропорту можуть відкрити валізу без попередження. Тому краще мати якісний замок і не залишати сумку без нагляду.
Шльопанці
Шльопанці здаються дрібницею, але вони потрібні в душі, на пляжі, біля басейну або просто для комфортного пересування.
Вони займають мало місця, а користі приносять багато. Обов’язково візьміть зручне взуття для прогулянок, особливо якщо плануєте багато ходити. Подбайте про комфорт ваших ніг - це впливає на якість подорожі.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайти Trip Advisor, Lifehacker, Piligrim.ua.