Едете в Карпаты впервые? Вот что обязательно нужно знать туристам

Какую одежду выбрать в Карпаты

Поход в горы требует продуманной экипировки. Самым удобным вариантом будет спортивная или туристическая одежда, которая не сковывает движений и не натирает. Важно иметь удобный рюкзак, который хорошо сидит на спине и вмещает все необходимое.

Не забудьте о теплых вещах - даже летом в горах может быть холодно. Обязательно возьмите термобелье, флисовую кофту и куртку, которая защищает от ветра и дождя.

Обувь - прочные кроссовки или треккинговые ботинки, которые надежно фиксируют голеностоп и не скользят.

Какую еду взять

Рацион в походе должен быть сытным, но легким для переноски. Оптимально брать тушенку, вяленое мясо, крупы быстрого приготовления (гречка, овсянка), сухофрукты, орехи и батончики. Идеально подойдут блюда, которые просто залить кипятком - сушеные супы, лапша, каши.

Еду готовят либо на костре, либо на газовых горелках. Если идете группой, удобно готовить на костре - одновременно несколько блюд. Газовая горелка пригодится в непогоду или в местах, где нельзя развести огонь.

Какая погода обычно в Карпатах

Горная погода переменчива - за считанные минуты солнце может смениться ливнем. Всегда проверяйте прогноз накануне похода. Летом лучший месяц для путешествий - август, когда самая стабильная погода.

Если хотите увидеть яркие цвета осени - отправляйтесь в сентябре или октябре. Но помните о коротком дне и прохладных ночах. Для зимних путешествий нужно иметь отдельное снаряжение и опыт.

Дождь несколько раз в день - обычное явление в Карпатах (фото: Pixabay.com)

Сколько брать воды

Самое важное - всегда иметь с собой воду. Рекомендуемая норма - 1,5-2 литра на человека в день. Планируйте остановки так, чтобы иметь доступ к природным источникам - большинство маршрутов пролегают именно возле них.

В горах не всегда удобно кипятить воду, особенно если нет дров или плохая погода. Именно поэтому газовая горелка с баллонами - очень полезная вещь. И не забудьте зажигалку или спички!

Аптечка

Аптечка в горах - обязательна. Положите в нее обезболивающие, противовоспалительные, пластыри, бинт, средства для обработки ран, лекарства от простуды. Не забудьте про солнцезащитный крем, репелленты от комаров и клещей.

Комаров в Карпатах немного, а вот клещи - довольно распространенное явление. Также возьмите с собой средства гигиены: влажные салфетки, маленький гель для душа, щетку, пасту. Для ночевки на природе пригодится туристический каремат и дождевик.

Гора Поп Иван (фото: Википедия)

Лучшие маршруты для новичков

Гора Хомяк (1542 м)

Идеальный выбор для первого восхождения. Маршрут проходит через хвойные леса и горные поляны, а ближе к вершине становится каменистым и крутым. Пейзажи невероятные, а дорога - безопасная.

Гора Говерла (2061 м)

Самая высокая вершина Украины, старт с турбазы "Заросляк". Маршрут промаркирован, но очень популярен - приготовьтесь к толпам. Подъем занимает несколько часов, виды - невероятные.

Сколевские Бескиды (до 1300 м)

Подходят для новичков, много разных маршрутов. Здесь есть водопады, скалы, леса и древняя крепость Тустань. Старт - город Сколе, куда легко добраться поездом или автотрассой.

Гора Парашка (1268 м)

Один из самых популярных маршрутов в Бескидах. Тропа не слишком сложная, но длительная - до 20 км в две стороны. Подходит для физически подготовленных путешественников.

Гора Лопата (1211 м)

Поход доступный, но немного длиннее - до 25 км. По дороге - лес, поляны и прекрасные пейзажи. Можно совместить с посещением водопада Каменка или скал Довбуша.