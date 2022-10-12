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Едет и в снег, и в болото. ВСУ получили уникальную машину: вот как она выглядит

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Среда 12 октября 2022 20:18
Едет и в снег, и в болото. ВСУ получили уникальную машину: вот как она выглядит ВСУ получили уникальную американскую машину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине Вооруженные силы получили британский радар контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR (Artillery Hunting Radar).

Об этом сообщили на странице Группировки Объединенных сил в Facebook.

В частности, машину получила 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки. Техника уже работает на передовой.

Что известно о машине

Радар очень мобилен, поэтому военные смогут быстро перемещаться и абсолютно безразлично, какие будут погодные условия. Будет ехать и в снег, и в болото.

"Следующий плюс - мы передаем новые засечки для арты и одновременно говорим ребятам, как точно они попали в ту цель, которую мы уже передавали", - говорит боец Андрей.

ARTHUR (MAMBA) - это контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции.

Отмечается, что в британской армии его называют "мобильным средством артиллерийского наблюдения за полем боя".

Такая машина может рассчитывать местонахождение вражеских гаубиц на расстоянии 20-25 км и 120-мм минометов на расстоянии 35-40 км с круговой вероятной погрешностью 0,35%.

Едет и в снег, и в болото. ВСУ получили уникальную машину: вот как она выглядитЕдет и в снег, и в болото. ВСУ получили уникальную машину: вот как она выглядитЕдет и в снег, и в болото. ВСУ получили уникальную машину: вот как она выглядитВооруженные силы Украины получили машину ARTHUR (скрин из видео)

Ранее мы сообщали, что Украина получила уникальные американские машины.

Также мы писали, что ВСУ получили от США сверхточные снаряды Excalibur. Они способны поразить цель на расстоянии 40,5 км.

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