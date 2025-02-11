Йдіть від такого лікаря! Що гінекологи не мають казати на прийомі жінці

Що повинно збентежити жінку

За словами лікаря, зараз у соцмережах на сторінках гінекологів можна побачити "кричущу абсолютно дурацьку фразу".

"От я дивлюсь і думаю, як лікар може взагалі озвучити такі речі. Мене як жінку ображають деякі речі. А як у лікаря вони в мене викликають просто внутрішній супротив. Але при цьому людина робить таким чином хайп і збирає аудиторії, перегляди", - зазначила лікар.

Зокрема, агресія у медицині - категорично неприпустима, особливо якщо йдеться про вагітну жінку.

У медицині немає нічого однозначного. Тобто кожен лікар оцінює ситуацію виходячи зі своїх знань і діагностичних можливостей, і все одно це припущення.

"Знаєте, в медицині є така фраза, що заключний діагноз ставить патологоанатом, а ми тільки намагаємося відповісти на якісь питання і поставити діагноз", - пояснила Шупенюк.

Тому однозначності й заяви - це якраз недопустимо для лікаря і це має насторожити пацієнта.

Як вибрати фахового гінеколога

Лікар-гінеколог має бути ніби духовником, тому що це людина, яка знає про людину багато речей, які на сповіді "не завжди жінка хоче сказати".

"Про фаховість я б навіть не хотіла говорити, тому що не фахових лікарів в принципі, я вважаю, не має бути. На перше місце в цій ситуації я б поставила не стільки фаховість, скільки довіру", - пояснила лікар.

Все тому, що є гінекологи, які просто не викликають навіть бажання говорити. Тому насамперед це все ж підбір людського фактора.

В інтернеті зараз більшість клінік знайомлять з лікарями через соцмережі. Людина може подивитися подачу, як лікар розмовляє, яка в нього усмішка, і зрозуміти підходить чи ні.

Обов'язковою також має бути фаховість.