Уходите от такого врача! Что гинекологи не должны говорить на приеме женщине

Что должно смутить женщину

По словам врача, сейчас в соцсетях на страницах гинекологов можно увидеть "кричащую абсолютно глупую фразу".

"Вот я смотрю и думаю, как врач может вообще озвучить такие вещи. Меня как женщину оскорбляют некоторые вещи. А как у врача они у меня вызывают просто внутреннее сопротивление. Но при этом человек делает таким образом хайп и собирает аудитории, просмотры", - отметила врач.

В частности, агрессия в медицине - категорически недопустима, особенно если речь идет о беременной женщине.

В медицине нет ничего однозначного. То есть каждый врач оценивает ситуацию исходя из своих знаний и диагностических возможностей, и все равно это предположение.

"Знаете, в медицине есть такая фраза, что заключительный диагноз ставит патологоанатом, а мы только пытаемся ответить на какие-то вопросы и поставить диагноз", - пояснила Шупенюк.

Поэтому однозначности и заявления - это как раз недопустимо для врача и это должно насторожить пациента.

Как выбрать профессионального гинеколога

Врач-гинеколог должен быть как бы духовником, потому что это человек, который знает о человеке много вещей, которые на исповеди "не всегда женщина хочет сказать".

"О профессионализме я бы даже не хотела говорить, потому что не профессиональных врачей в принципе, я считаю, не должно быть. На первое место в этой ситуации я бы поставила не столько профессионализм, сколько доверие", - пояснила врач.

Все потому, что есть гинекологи, которые просто не вызывают даже желания говорить. Поэтому прежде всего это все же подбор человеческого фактора.

В интернете сейчас большинство клиник знакомят с врачами через соцсети. Человек может посмотреть подачу, как врач разговаривает, какая у него улыбка, и понять подходит или нет.

Обязательным также должен быть профессионализм.