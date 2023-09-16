"Йде бій за якісь території". Хасиди в Умані розповіли, чому не бояться обстрілів

"Йде бій за якісь території"

Паломник Ронен розповів кореспонденту, що йому не було страшно їхати в Україну навіть під час війни, адже в самій Умані немає жодної військової техніки.

"Ми ж не бачимо тут ні літаків, ні танків, ніякої війни. Я знаю, що йде бій за якісь території. Я нічого не знімаю, ми нейтральні. Але ми любимо Україну. Хочемо миру між Україною та Росією", - сказав чоловік.

Зазначимо, що хасидів не лякає не лише війна, а й довга дорога. Наприклад, Ронен добирався спочатку літаком до Молдови, а потім кілька діб автобусом до Умані.

А студент Натан відвідує Умань разом із батьками вже 20 рік поспіль і щоразу скаржиться на вартість орендованого житла під час свят.

"Ми знаємо, що зараз відбувається в Україні, але ж ми приїхали сюди задля великого рабина. Його поховання за три хвилини від місця, де ми стоїмо. Мій друг мене питає: "А навіщо ти їдеш сюди та сплачуєш 3 000 доларів з особи за житло?" А я кажу: "Приїдь і відчуй", - розповів Натан.

Хлопець додає, що не почувається безпечно в Україні, тому що поліція нікого не перевіряє на наявність зброї чи вибухівки.

Що відомо про свято Рош га-Шана

Рош га-Шана - це одне з найголовніших свят у тих, хто сповідує іудаїзм. Іншими словами, це єврейський Новий рік, який відзначають два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрів за єврейським календарем. Фіксованої дати цього свята немає, але зазвичай він випадає на вересень-жовтень.

Згідно з вірою юдеїв, вважається, що в Рош га-Шана Бог робить запис у "Книгу доль", вирішуючи кому жити далі, а кому вмирати, чий стан примножиться наступного року, а хто буде бідувати.

Іудеї переконані, що молитва у святкові дні може вплинути на рішення Господа про те, який запис у "Книзі доль" він зробить.

До Умані хасиди з'їжджаються, щоб зустріти Новий рік біля могили вчителя Раббі Нахмана. Вважається, що новорічна молитва біля могили праведника має особливу силу, а його душа стане заступницею перед Богом за того, хто молиться.

Цього року на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло понад 32 000 хасидів.