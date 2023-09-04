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Заборонять продавати алкоголь і не тільки. В Умані введуть обмеження на Рош ха-Шана

Умань, Понеділок 04 вересня 2023 19:34
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Заборонять продавати алкоголь і не тільки. В Умані введуть обмеження на Рош ха-Шана Фото: в Умані введуть обмеження на Рош ха-Шана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У мікрорайоні Умані, де проживатимуть паломники-хасиди на Рош ха-Шана, запровадять кілька обмежень. Зокрема, там заборонять продавати алкоголь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманську міську раду у Facebook.

За інформацією міськради, у період з 9 до 22 вересня у мікрорайоні заборонять:

  • продаж алкогольних напоїв та речовин, що виробляються на спиртовій основі (крім лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів);
  • продаж та використання піротехнічних засобів, у тому числі салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект;
  • продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.

У відомстві зазначають, що обмеження вводять для безпечного святкування Рош ха-Шана в умовах воєнного стану.

Рош ха-Шана

Нагадаємо, цього року Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

У зв'язку з цим голова Черкаської ОВА Ігор Табурець ще кілька тижнів анонсував посилення заходів безпеки у місті.

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Умань Рош ха-Шана
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