Рош ха-Шана або єврейський Новий рік 2023: все, що ви не знали про це свято

Рош га-Шана - одне з найголовніших свят у тих, хто сповідує іудаїзм. У перекладі - "голова року". По суті, це єврейський Новий рік, який відзначають два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрів за єврейським календарем. Фіксованої дати цього свята немає, але зазвичай він випадає на вересень-жовтень. З Рош га-Шана починається відлік нового єврейського року.

Що потрібно знати про Рош га-Шана, які є традиції та звичаї цього свята – читайте у матеріалі Styler нижче.

Що за свято Рош га-Шана

Рош га-Шана та Йом-Кіппур відносяться до найважливіших єврейських свят. У Рош га-Шана традиційно сурмлять під час служби у синагозі в шофар – це символізує виклик до Божественного суду та закликає до покаяння.

У 2023 році Рош га-Шана святкуватимуть з 15 по 17 вересня, і юдеї відзначать початок 5784 року від Створення світу. Від Рош га-Шана ведуть відлік ювілейних та суботніх років.

Згідно з вірою юдеїв, вважається, що в Рош га-Шана Бог робить запис у "Книгу доль", вирішуючи кому жити далі, а кому вмирати, чий стан примножиться наступного року, а хто буде бідувати.

Тому в єврейський Новий рік заведено переосмислювати свої вчинки, слова та думки. Іудеї вірять, що старанна молитва у святкові дні може вплинути на рішення Господа про те, який запис у Книзі доль він зробить.

З Рош га-Шана розпочинаються 10 днів старанних молитов та покаяння - "Дні трепету". Триватимуть вони до свята Йом-Кіппур, яке у 2023 році відзначатимуть 24-25 вересня.

Традиції Рош га-Шана

Святкування Рош га-Шана супроводжується особливою сімейною трапезою, під час якої потрібно вживати певний список продуктів, що символізують щось приємне.

Символіка заснована на грі назв цих продуктів на івриті та пов'язана з тим, чого людина хоче у новому році.

Найчастіше на стіл ставлять:

Лук-порей – щоб вороги були відтяті

Буряк – щоб не стало проти нас супротивників

Фініки - щоб вороги зникли з лиця землі

Морква - щоб не було вироку проти нас і щоб заслуги були зачитані

Гранат – щоб множилися заслуги, як зерна граната

Обов'язково на столі має бути святкова хала - спеціальний хліб, який формою нагадує завершення ще одного кола (року) і початок нового кола життя. Їдять яблука з медом, щоб рік був солодким, як мед. І гранати, щоб добрі справи примножувалися.

Одна з традиційних страв - гефілте фіш, це фарширована риба, яка ставиться на стіл разом із головою, оскільки риб'яча голова символізує Голову Року.

Моркву нарізають кружальцями, що символізують золоті монети.

А ось кисле, гірке та гостре у Рош га-Шана заборонено. Не прийнято у свято їсти й горіхи, тому що їхня назва асоціюється зі словом "гріх".

Зі святом пов'язана ще одна традиція, що символізує очищення від гріхів, яка називається ташліх. Першого дня Рош га-Шана після полудня віруючі виходять до водойми та витрушують у воду вміст кишень одягу, таким чином "звільняючись" від гріхів. Деякі здійснюють ритуальні обмивання, поринаючи у воду з головою.

Важливе правило - водоймище має бути населене рибами, адже вони є символом плодючості. Також риби захищені водою від поганого ока, а їх завжди відкриті очі порівнюють з божим поглядом, який невпинно стежить за тими, хто живе на Землі.

У свято люди вітають одне одного словами: "Шана това!"(хорошого року) або "Шана това у-метука!" (солодкого року)

Рош га-Шана в Україні

Щороку десятки тисяч іудеїв з'їжджаються до міста Умань саме на свято Рош га-Шана, щоб зустріти новий рік біля могили вчителя Раббі Нахмана. Вважається, що новорічна молитва біля могили цього праведника має особливу силу і його душа стане заступницею перед Богом за того, хто молиться.

В Умані проводять масові святкування та заходи, які тривають кілька днів. Цього року в Умані будуть запроваджені певні обмеження.