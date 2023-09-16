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"Идет бой за какие-то территории". Хасиды в Умани рассказали, почему не боятся обстрелов

Хасиды на празднование Рош га-Шана в Умани в 2022 году (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Ежегодно в город Умань в Черкасской области приезжают десятки тысяч хасидов для того, чтобы отпраздновать иудейский Новый год - Рош га-Шана. Уже второй год он приходится на период полномасштабной войны России против Украины.

Журналисты "Радио Свобода" расспросили хасидов, не боятся ли они ракетных ударов и что думают о событиях в Украине.

"Идет бой за какие-то территории"

Паломник Ронен рассказал корреспонденту, что ему не было страшно ехать в Украину даже во время войны, ведь в самой Умани нет ни какой военной техники.

"Мы же не видим здесь ни самолетов, ни танков, никакой войны. Я знаю, что идет бой за какие-то территории. Я ничего не снимаю, мы нейтральные. Но мы любим Украину. Хотим мира между Украиной и Россией", - сказал мужчина.

Отметим, что хасидов не пугает не только война, но и долгий путь. Например, Ронен добирался сначала самолетом в Молдову, а затем несколько суток автобусом в Умань.

А студент Натан посещает Умань вместе с родителями уже 20 лет и каждый раз жалуется на стоимость арендованного жилья во время праздников.

"Мы знаем, что сейчас происходит в Украине, но мы приехали сюда ради великого раввина. Его захоронение в трех минутах от места, где мы стоим. Мой друг меня спрашивает: "А зачем ты едешь сюда и платишь 3 000 долларов с человека за жилье?" А я говорю: "Приедь и почувствуй", - рассказал Натан.

Парень добавляет, что не чувствует себя безопасно в Украине, потому что полиция никого не проверяет на наличие оружия или взрывчатки.

 

 

Что известно о празднике Рош га-Шана

Рош га-Шана - это один из самых главных праздников у исповедующих иудаизм. Другими словами, это еврейский Новый год, который отмечают два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. Фиксированной даты этого праздника нет, но обычно он выпадает на сентябрь-октябрь.

Согласно вере иудеев, считается, что в Рош га-Шана Бог делает запись в "Книгу судеб", решая кому жить дальше, а кому умирать, чье состояние умножится в следующем году, а кто будет бедствовать.

Иудеи убеждены, что молитва в праздничные дни может повлиять на решение Господа о том, какую запись в "Книге судеб" он сделает.

В Умань хасиды съезжаются, чтобы встретить Новый год у могилы учителя Рабби Нахмана. Считается, что новогодняя молитва у могилы праведника обладает особой силой, а его душа станет заступницей перед Богом за молящегося.

В этом году на празднование Рош га-Шана в Умань прибыло более 32 000 хасидов.

Ранее мы рассказывали, какие ограничения будут действовать в Умани во время иудейских праздников.

Читайте также о традициях и верованиях евреев в этот великий праздник.

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УманьРош ха-Шана