"Язык - титульный признак нации": люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ

После того, как президент России Владимир Путин официально признал "ЛДНР" все больше украинцев решили отказаться от русского языка и перейти на украинский.
В соцсетях даже запустили флэшмоб "Я перехожу на украинский". Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.
Украинцы пишут в своих постах и комментариях, что теперь переходят на украинский язык даже несмотря на то, что они всю жизнь общались и писали на русском.
Например, известный украинский архитектор Слава Балбек написал в Facebook пост о том, что с сегодняшнего дня он переходит на украинский язык. При том, что он 38 лет говорил на русском.
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Его публикация на собрала почти 5 тысяч реакций и более 420 комментариев. Пользователи сети его поддерживают, и некоторые даже готовы помочь в этом деле.
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О своем решении перейти на украинский язык написал также и украинский ресторатор Алекс Купер.
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Его пост в Facebook собрал более 3 тысяч реакций и 150 комментариев. Пользователи сети поздравили его с таким решением.
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Предприниматель Виктор Виноградов тоже переходит на украинский язык в своих соцсетях.
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В Twitter также запустили флэшмоб "Мой последний твит на русском", где люди пишут, что теперь они переходят на украинский язык.
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И таких твитов очень много.
Напомним, жители Мариуполя вышли в центр города, чтобы поддержать территориальную целостность Украины и спеть гимн нашей страны.
Мы также писали о том, что грузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом в Facebook представителя российского МИД Марии Захаровой.