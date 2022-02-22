"Язык - титульный признак нации": люди начали массово переходить на украинский из-за агрессии РФ

Украинцы пишут в своих постах и комментариях, что теперь переходят на украинский язык даже несмотря на то, что они всю жизнь общались и писали на русском.

Например, известный украинский архитектор Слава Балбек написал в Facebook пост о том, что с сегодняшнего дня он переходит на украинский язык. При том, что он 38 лет говорил на русском.

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Его публикация на собрала почти 5 тысяч реакций и более 420 комментариев. Пользователи сети его поддерживают, и некоторые даже готовы помочь в этом деле.

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О своем решении перейти на украинский язык написал также и украинский ресторатор Алекс Купер.

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Его пост в Facebook собрал более 3 тысяч реакций и 150 комментариев. Пользователи сети поздравили его с таким решением.

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Предприниматель Виктор Виноградов тоже переходит на украинский язык в своих соцсетях.

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В Twitter также запустили флэшмоб "Мой последний твит на русском", где люди пишут, что теперь они переходят на украинский язык.

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И таких твитов очень много.